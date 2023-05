FC Bayern: Zehn Momente, die für die FCB-Saison stehen - vom zeternden Nagelsmann bis zum sprachlosen Tuchel

Dem FC Bayern München droht die erste titellose Saison seit elf Jahren: Die am Samstag zu Ende gehende Spielzeit hatte jede Menge Aufreger und sportliche Krisen zu bieten - dabei sah zwischenzeitlich noch alles so gut aus. Wir zeigen zehn Momente, die für die FCB-Saison stehen.

In der Bundesliga liegen die Bayern nach dem 33. Spieltag einen Punkt hinter dem BVB. Im DFB-Pokal waren die Münchner im Viertelfinale am SC Freiburg gescheitert (1:2), in der Champions League setzte es das Aus ebenfalls im Viertelfinale (0:3, 1:1 gegen Manchester City).

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: Robert Lewandowski wechselt zu Barça 16. Juli 2022 "Ich kann bestätigen, dass ich mit Hasan besprochen habe und eine Entscheidung getroffen habe, dass ich den Vertrag bei Bayern München nicht verlängern werde", sagte Robert Lewandowski nach dem finalen Spiel der Saison 2021/22 in Wolfsburg. Vor der Partie hatte Hasan Salihamidzic selbst bereits bestätigt, dass der Stürmer die Offerte der Bayern nicht annehmen möchte. Dennoch verwies Brazzo damals auf Lewandowskis bis 2023 laufenden Vertrag und machte deutlich: "Unsere Haltung ist klar." Einer der Gründe für die Wechselgedanken des Torjägers: Julian Nagelsmann. Lewandowski soll sich häufiger beim Trainerteam beschwert haben, da ihm Übungen im Training nicht gefielen und Nagelsmann in der Rückrunde immer mehr von Hansi Flicks einstiger Spielidee abkehrte. Dem Polen war es außerdem ein Dorn im Auge, dass man ihm nur einen Einjahresvertrag bot und sich zudem mit Dortmunds Erling Haaland beschäftigte. Lewandowski ließ seinem Frust zunehmend freien Lauf, im Training wirkte er mehr und mehr frustriert und forcierte seinen Abgang. Am 16. Juli war dieser nach wochenlangen öffentlichen Debatten fix - Lewy ging zum FC Barcelona. Und die Bayern standen nach acht Jahren ohne einen Weltklasse-Torjäger da. Robert Lewandowski: Tore und Assists für den FC Bayern Pflichtspiele Tore Vorlagen 375 344 72

© getty FC Bayern, Momente der Saison: Erste sportliche Krise 17. September 2022 Spannung ohne Lewy? Erst einmal nicht: Bayern gewann die ersten drei Ligaspiele mit einem Torverhältnis von 15:1, die Offensive brummte. Doch dann folgten gegen Gladbach, Union und Stuttgart drei Unentschieden in Serie - sowie eine 0:1-Pleite beim FC Augsburg. Vier Ligaspiele in Serie ohne Sieg, das hatte es zuletzt 2001 gegeben. Er habe "keine Lust" auf den traditionellen Besuch des Oktoberfests, erklärte Nagelsmann kurz danach. Kahn wurde deutlicher: "Natürlich sind wir alle unzufrieden, übel gelaunt." Doch der Ex-Torhüter stärkte Nagelsmann auch den Rücken: "Wir sind von Julian total überzeugt." Der Trainer kündigte für die anstehende Länderspielpause an, er wolle viel nachdenken: "Über alles denke ich nach. Über mich. Über die Situation. Über alles." Es war nicht die erste Schwächephase unter Nagelsmann, die sich über gleich mehrere Wochen erstreckte - und sollte auch nicht die letzte bleiben.

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: FCB gibt Sieg gegen BVB aus der Hand 8. Oktober 2022 Nach Toren von Leon Goretzka und Leroy Sané schienen die Bayern auf dem besten Weg an die Tabellenspitze, doch dann sorgten Youssoufa Moukoko (74.) und Anthony Modeste (90.+5) für den umjubelten Punktgewinn der Hausherren. Einen vermeintlich souveränen Sieg aus der Hand zu geben wurde symptomatisch für die Münchner in dieser Spielzeit - und beim BVB merkte man, dass diesen Bayern durchaus beizukommen war.

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: FCB schließt perfekte Champions-League-Vorrunde ab 1. November 2022 Dass die Bayern auch ohne Lewandowski sehr schönen und erfolgreichen Fußball spielen können, hatte nicht nur der Saisonstart gezeigt. In der Champions-League-Todesgruppe mit dem FC Barcelona und dem späteren Finalisten Inter Mailand blieben die Bayern ohne Punktverlust (18:2 Tore). Mehr noch: Barça und Inter erzielten in vier Spielen kein einziges Tor. Bayern gehörte nach dem abschließenden 2:0 daheim gegen Mailand völlig zurecht zu den Titelfavoriten in der Königsklasse - und sollte das später im Achtelfinale gegen PSG (1:0 auswärts, 2:0 daheim) noch einmal bekräftigen.

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: Manuel Neuers Interview 3. Februar 2023 Anfang Dezember zog sich Manuel Neuer bei einer Ski-Tour einen Unterschenkelbruch zu und zwang seinen Verein dazu, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Nur etwas mehr als einen Monat später entließ der FC Bayern Torwarttrainer und Neuers Intimus Toni Tapalovic, der mehr als ein Jahrzehnt in München gearbeitet hatte. "Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit" seien dafür ausschlaggebend gewesen. Tapalovic ist Freund und enger Vertrauter von Neuer - ein Umstand, der Nagelsmann schon länger ein Dorn im Auge war. Der Coach soll sich daran gestört haben, dass Interna aus der Trainerkabine über Tapalovic an Neuer und damit an die gesamte Mannschaft herangetragen wurden. Zudem soll sich der Kroate schwer damit getan haben, Nagelsmanns Anweisungen zu befolgen. Aktuelle wie ehemalige Spieler reagierten überrascht, mindestens einer auch verstimmt. Der verletzte Neuer ließ in einem mit Bayern nicht abgesprochenen Interview mit der Süddeutschen Zeitungseinem Frust über die Entscheidung freien Lauf: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe."

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: "Weichgespültes Pack!" Julian Nagelsmann beschimpft Schiedsrichter 18. Februar 2023 Nach einer 2:3-Pleite in Gladbach am 21. Spieltag schlossen der BVB und Union Berlin nach Punkten zu Tabellenführer Bayern auf - und Nagelsmann rastete aus. "Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen, oder was?", schrie der Coach nach der Partie auf dem Weg in die Schiedsrichter-Kabine - und anschließend: "Mein Gott, mein Gott. Ein weichgespültes Pack!" Der Unparteiische Tobias Welz hatte FCB-Abwehrspieler Dayot Upamecano nach einer fragwürdigen Notbremse bereits nach acht Minuten mit Rot vom Platz gestellt. Nagelsmann entschuldigte sich und wurde für seine heftigen Worte zu einer Geldbuße von 50.000 Euro verdonnert. Die Debatte um Nagelsmanns Ausraster und den verspielten Vorsprung in der Bundesliga konterte auch Salihamidzic emotional: "Es nervt mich! Es ärgert mich! Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt!"

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: Julian Nagelsmann erfährt Entlassung aus der Presse 23. März 2023 Am Abend des 23. März berichtete der italienische Journalist Fabrizio Romano als Erster über die bevorstehende Trennung von Nagelsmann. Weitere Medien folgten. Einen Tag später war die Sache dann offiziell, Thomas Tuchel übernahm beim Rekordmeister. Der Image-Schaden für die Bayern-Verantwortlichen war enorm: Mit einem Punkt Rückstand in der Liga auf Dortmund waren selbst nach der blutleeren Schlappe gegen Bayer Leverkusen ein paar Tage zuvor noch alle drei Titel in Reichweite. Zum anderen sorgte die Tatsache, dass Nagelsmann seinen Rauswurf aus der Presse erfahren musste, für heftige Kritik. Die Bayern verteidigten ihr Vorgehen und schworen Stein und Bein, die Info nicht selbst durchgesteckt zu haben - man habe Nagelsmann in dessen Urlaub schlicht und ergreifend nicht erreichen können. Dessen Berateragentur hatte allerdings eine andere Version parat ...

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: Früher war mehr Mia san Mia 1. April 2023 Die Kritik an den Bayern, zuvor hauptsächlich sportlicher Natur, weitete sich auf den gesamten Verein und vor allem den Vorstand aus. Ganz vorn mit dabei: Lothar Matthäus, der in diversen Medienaktivitäten fast täglich gegen Oliver Kahn und Co. schoss. Der Klub sei "kalt und leblos" geworden, "das Mia san mia wird teilweise mit Füßen getreten." Stunden vor dem Ligagipfel gegen den BVB standen sich Kahn und Matthäus schließlich bei Sky gegenüber. In einem heftigen Wortgefecht feuerte Kahn gegen die Berichterstattung ("Vielleicht leidet der eine oder andere hier an Erinnerungsverzerrung"). Rekordnationalspieler Matthäus konterte schon in der Halbzeitpause: "Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt. Er will nur von seinen Problemen ablenken, und dann greift er mich an." Die Bayern gewannen gegen den BVB zwar im ersten Spiel von Thomas Tuchel mit 4:2 und waren wieder Tabellenführer. Von Ruhe rund um den Klub war aber noch immer keine Spur.

© imago images FC Bayern, Momente der Saison: Sadio Mané schlägt Leroy Sané 11. April 2023 Im CL-Hinspiel bei Manchester City bekamen die Bayern nach ordentlicher Anfangsphase die Grenzen aufgezeigt und verloren mit 0:3. Im Nachhinein vielleicht doch kein sportlicher Offenbarungseid, wenn man bedenkt, dass Real Madrid bei City ein paar Wochen später sogar eine 0:4-Packing kassierte. Dennoch kochten die Emotionen bei den Spielern natürlich hoch - und Sadio Mané schlug dabei sprichwörtlich über die Stränge: Der Angreifer verpasste Leroy Sané in der Kabine nach dem Spiel einen blutige Lippe, das kam natürlich raus. Für Mané war es der negative Höhepunkt einer vollkommen verkorksten Saison, er wurde für ein Spiel suspendiert und bekam Medienberichten zufolge eine Geldstrafe von über 300.000 Euro aufgebrummt.