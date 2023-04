FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB will angeblich Sadio Mané loswerden - so hoch soll die Geldstrafe gewesen sein

Der FC Bayern will Sadio Mané angeblich im Sommer schon wieder loswerden. Die Geldstrafe für den Senegalesen nach der Attacke auf Leroy Sané fiel offenbar sehr hoch aus. Beim ersten öffentlichen Training von Thomas Tuchel kam der Neuzugang dennoch gut an. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

© imago images

FC Bayern, Gerücht: Geldstrafe für Sadio Mané enthüllt?

Sadio Mané musste für seinen Streit mit Leroy Sané offenbar tief in die Tasche greifen. Wie Sky berichtet, habe sich die Geldstrafe auf weit über 300.000 Euro belaufen.

Vereinspräsident Herbert Hainer hatte bereits eine für Manés Geldbeutel schmerzhafte Bestrafung angekündigt. "Was nach dem Spiel in Manchester vorgefallen ist, ist nicht zu tolerieren. Er wurde entsprechend bestraft. Die Geldstrafe tut ihm - auch bei seinem Gehalt - weh", sagte er der Bild-Zeitung, allerdings ohne eine genaue Zahl zu nennen.

Sollten die Informationen von Sky stimmen, hält Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Höhe der Summe für angemessen. "Ich habe auch schon mal eine Watschn bekommen von Bixente Lizarazou. Die war aus dem Moment heraus, da ist was passiert auf dem Platz und fünf Sekunden später hat es gescheppert. Im anderen Fall war die Situation eine Viertelstunde vorher. Man geht in die Kabine rein, irgendwann kommt man runter, aber er ist weitergegangen. Deswegen sage ich: eine absolut korrekte Strafe in der Höhe", erklärte er in der Sendung Sky90.

Mané verdient dem Vernehmen nach zwischen 22 und 23 Millionen Euro pro Jahr in München. Sein wöchentliches Gehalt beliefe sich bei einer derartigen Summe auf rund 423.000 Euro.