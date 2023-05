Bundesliga - Titelrennen: Wann war es vor dem 32. Spieltag zuletzt so spannend? Die spannendsten Kämpfe um die Meisterschale

Das Titelrennen in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem BVB ist eng wie lange nicht mehr. Vor dem 32. Spieltag trennt beide Kontrahenten nur ein Punkt. Doch wann war es zuletzt so spannend? Und wer hat das leichtere Restprogramm?

Der FC Bayern hat in der Bundesliga zehn Meisterschaften in Serie gewonnen, dabei meist schon einige Spieltage vor Schluss alles klar gemacht. Große Spannung kam also in letzter Zeit eher selten auf. Nicht so in der laufenden Saison 2022/23. Vor dem 31. Spieltag trennen Tabellenführer FC Bayern und Verfolger BVB nur ein Punkt.

Der FC Bayern hatte durch seine Niederlage bei Mainz 05 (1:3) am 29. Spieltag die Tür für den BVB geöffnet und dieser nahm die Vorlage auf und besiegte Eintracht Frankfurt überzeugend mit 4:0 und übernahm mit fünf ausstehenden Spieltagen.

Doch schon am 30. Spieltag begradigte der Rekordmeister die Tabelle wieder: Borussia Dortmund kam in Bochum nicht über ein 1:1 hinaus und der FC Bayern schlug zwei Tage später Hertha BSC 2:0 und stand wieder oben. Am 31. Spieltag dann gewannen beide Vereine ihre Spiele und gehen somit mit nur einem Punkt Abstand auf die Zielgerade.

Doch wer hat auf dem Papier die besseren Karten? SPOX zeigt im Folgenden das Restprogramm von Dortmund und Bayern und blickt dann zurück auf die engsten Titelkämpfe der Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel (1995/96).

Bundesliga: Tabelle vor dem 32. Spieltag 2022/23