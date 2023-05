FC Bayern - Mario Basler attackiert Joshua Kimmich: "Wie ein kleines Kind"

Auch einige Tage nach der 1:3-Heimniederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig geht es weiter hoch her rund um den Rekordmeister. Nun meldete sich auch noch Mario Basler zu Wort und nahm sich allen voran Joshua Kimmich vor.

Laut Basler, von 1996 bis 1999 selbst in Diensten des FC Bayern aktiv, ist Joshua Kimmich keineswegs ein Führungsspieler beim Rekordmeister. "Du brauchst Männer, die wissen, was man tut. Ich habe am Samstagabend in München keine Männer auf dem Platz gesehen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die völlig führungslos auf dem Platz war", erklärte Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

Weiter sagte Basler, dass er ein angebliches Angebot des FC Barcelona für Kimmich "so schnell wie möglich" annehmen würde: "Ich würde ihn mit der Schubkarre nach Barcelona bringen."

Kimmich habe es gegen RB "wieder nicht auf die Reihe bekommen, in einem so wichtigen Spiel der Führungsspieler zu werden". "Wenn ich sein Interview sehe, wie er da nach dem Spiel steht, wie ein kleines Kind", schob Basler hinterher.

Doch Basler war an dem Punkt noch nicht fertig und ergänzte: "Dieser große Spieler, wie er von sich sagt, dass er es ist, ist er einfach nicht. Er ist ein hervorragender Spieler, aber für mich ist er völlig überbewertet." Er wolle alles auf dem Platz machen, wolle Spielmacher sein. Er schieße jede Standardsituation, "die überhaupt nichts bringen". Zumindest Letzteres ist jedoch leicht zu widerlegen.

Allerdings sprach Basler nicht nur über Kimmich, sondern auch über seine Mitspieler. Bei Bayern fehlen laut Basler die "Charakterspieler". "Sie spielen Larifari-Fußball. Es ist dieses Überhebliche", das sie nach dem 1:0 gegen Leipzig an den Tag gelegt hätten. Und: "Deshalb werden sie auch nicht Deutscher Meister. Dafür muss es eine Bestrafung geben. Und die Strafe ist, dass Borussia Dortmund Deutscher Meister wird."

© getty Joshua Kimmich ging mit dem FC Bayern gegen Leipzig unter.

Trainer Thomas Tuchel hingegen treffe laut Basler keine Schuld: "Er hat eine Mannschaft übernommen, die meiner Meinung nach schon am Boden zerstört war. Sie hatten keine Führungsspieler." Denn: "Ich denke, dass andere Leute dafür verantwortlich sind. Man muss die Spieler mit einbeziehen und nicht immer nur den Trainer."