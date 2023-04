FC Bayern, News und Gerüchte: Thomas Tuchel übt Kritik an Jamal Musiala

Thomas Tuchel hat nach der Pokal-Niederlage gegen den SC Freiburg Kritik an Jamal Musiala geäußert. Randal Kolo Muani ist beim FC Bayern offenbar weiterhin ein Thema. Bastian Schweinsteiger gibt Lothar Matthäus Recht. Außerdem: Thomas Müller nennt seinen härtesten Gegenspieler. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, News: Thomas Tuchel äußert Kritik an Jamal Musiala Nach der 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel Kritik an Youngster Jamal Musiala geäußert. "Heutzutage darfst du so nicht mehr reinspringen im Sechzehner. Das darfst du einfach nicht machen. Du nimmst ein wahnsinniges Risiko", sagte der FCB-Coach nach Abpfiff bei Sky. Der eingewechselte Musiala hatte zuvor in der Nachspielzeit mit einem verursachten Handelfmeter maßgeblich zum Freiburger Sieg beigetragen. Allein beim 20-Jährigen wollte Tuchel die Schuld aber nicht sehen. "Wir verlieren vorher zwei Kopfbälle im Sechzehner, in der letzten Minute. Du musst da den Körper reinstellen, stabiler sein, tougher sein. Zwei Kopfballduelle, einen ersten Ball, zweiten Ball, dritten Ball - das ist dann zu viel im Sechzehner in der letzten Minute. Ganz einfach", so der neue Bayern-Trainer. Bei Musiala saß der Frust nach der Niederlage scheinbar dennoch tief. Als Freiburg-Coach Christian Streich nach Abpfiff zum obligatorischen Abklatschen auf den 20-Jährigen zuging, verweigerte dieser den Handschlag und entfernte sich stattdessen von Streich.

© getty FC Bayern, Gerücht: Kolo Muani weiter ein Thema Eintracht Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani soll beim FC Bayern weiter ein Thema sein. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach würden die Münchner eine Verpflichtung des Franzosen wieder diskutieren, nachdem man zuletzt Abstand von einem Transfer des SGE-Stürmers genommen hatte. Im Sommer soll dem Bericht zufolge neben Eric Maxim Choupo-Moting ein weiter Stürmer unter Vertrag genommen zu werden, um insgesamt breiter aufgestellt zu sein. Kolo Muani wäre deshalb eine Option. Der 24-Jährige erzielte in dieser Saison 19 Tore in 37 Pflichtspielen, 14 weitere Treffer bereitete er außerdem vor. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.

© getty FC Bayern, News: Bastian Schweinsteiger stimmt Lothar Matthäus zu Nach dem Hin und Her zwischen der Vereinsführung des FC Bayern und Lothar Matthäus hat sich nun auch Ex-FCB-Star Bastian Schweinsteiger zu Wort gemeldet und dem Rekord-Nationalspieler bezüglich seiner Kritik an Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic Recht gegeben. "Ja das 'Mia san Mia' ist ein bisschen abhanden gekommen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren oder vor anderen Zeiten. Aber das hängt auch immer ein bisschen mit den Charakteren zusammen, die arbeiten, Spielergeneration, das kommt auch dazu", sagte Schweinsteiger am Rande des Pokal-Spiels der Münchner gegen den SC Freiburg bei der ARD. Matthäus hatte der Bayern-Führung zuvor schlechten Stil in Bezug auf die Entlassung von Julian Nagelsmann vorgeworfen. FCB-Vorstandsvorsitzender Kahn wehrte sich gegen die Aussagen des Rekord-Nationalspielers und warf Matthäus seinerseits schlechten Stil vor. "Lothar hat sich nach seiner Karriere zum Chefankläger des deutschen Fußballs aufgeschwungen. Das tut er auf sämtlichen Kanälen und dabei trägt er keine Samthandschuhe. Das ist auch alles okay, das gehört dazu. Allerdings sollte man gewisse Grenzen nicht übertreten. Wenn man dann den Chefkritiker aber mal selbst kritisiert, dann habe ich den Eindruck, dass er nicht damit umgehen kann. Das ist stillos. Aber so ist Lothar", so Kahn.