Boxen: Wo läuft Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk heute live im Free-TV und Livestream?

Das Duell auf das alle gewartet haben: Fury vs. Usyk steigt am 18. Mai beim "Ring of Fire" in Riad. Und dabei geht es um einige Weltmeistertitel.

Der Gewinner darf nach einem zu erwartenden spektakulären Kampf folgende Titel sein Eigen nennen: WBA (Super), WBC, IBF, WBO, IBO.

Fury geht durch seinen Größenvorteil und seine längeren Arme und deutlich mehr Gewicht als Favorit in den Kampf mit dem Ukrainer. Der wiederum hat zahlreiche Titel auf seiner Seite. Es bleibt somit spannend, wer den Kampf beim Mega-Event für sich entscheiden wird.