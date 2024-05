Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Uhrzeit Boxen: Um wie viel Uhr findet der Kampf statt?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit steigt der lang ersehnte Kampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk. In der Kingdom-Arena in Riad (Saudi-Arabien) wird im Duell der Unbesiegten der unumstrittene Weltmeister im Schwergewicht ermittelt.

Usyk, der die Titel der WBA, WBO und IBF hält, ist im Duell mit dem britischen WBC-Weltmeister Fury (35 Kämpfe, 34 Siege, ein Remis) keinesfalls der Underdog.