FC Bayern München, News und Gerüchte: Darum blockt Chelsea Thomas Tuchels Wunsch-Transfer - Mathys Tel vor Leihe?

Der FC Chelsea blockt aus einem bestimmten Grund weiterhin den Wunsch-Transfer von Thomas Tuchel. Der FC Bayern München denkt bei Mathys Tel offenbar über eine Leihe nach. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

Das hat mit dem Insider-Wissen von Barry zu tun, wie die Bild schreibt. Demnach fürchtet man sich an der Stamford Bridge vor dem Szenario, dass der FCB in einem möglichen Champions-League-Halbfinale auf Chelsea treffen könnte. Dann würde Barry zu viel über das aktuelle Chelsea-Team wissen und könnte seine Einblicke für die Bayern nutzen.

Bis 2024 läuft der Vertrag von Benjamin Pavard beim FC Bayern. Ob der 27-Jährige in München bleibt oder er weiterhin wie zuvor bereits mit einem Wechsel kokettiert, ist aktuell weiter unklar. Laut kicker seien die Gespräche über seine Zukunft zuletzt "ins Stocken geraten", sollen aber in Bälde wieder aufgenommen werden.

Sky berichtet zudem, dass Chelsea in der Tat eine Option für Nagelsmann ist. Die Gründe: Das Projekt der Blues an sich, der Technische Direktor Christopher Vivell, den Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig kennt, dazu die hochkarätigen Spieler - bislang ist jedoch nichts geschehen.

FC Bayern München, News: Thomas Müller sieht Teilschuld bei der Mannschaft

Thomas Müller sieht eine Teilschuld für die Trennung von Trainer Julian Nagelsmann bei Bayern München bei der Mannschaft. "Wenn der Verein entscheidet, den Trainer zu wechseln, dann muss man da auch ganz klar vor der eigenen Haustür kehren. Leistungen, die nicht unserem Anspruch genügen, sind natürlich immer auch auf uns als Mannschaft zurückzuführen", schrieb der Weltmeister von 2014 in seinem Newsletter "esmüllert".

In den letzten Wochen sei es eindeutig "zu viel auf und ab" gegangen. "Natürlich hat jedes Spiel immer seine eigene Geschichte, aber unsere Leistungen und auch die Ergebnisse waren in der Bundesliga nicht konstant Bayern-like", so der Routinier, der beim Sieg gegen Borussia Dortmund (4:2) zum Einstand von Thomas Tuchel doppelt traf. Es sei vom Gefühl her "das wichtigste Spiel für die Bayern-Seele" gewesen.

Unter Tuchel habe man in den ersten Einheiten "sehr fokussiert gearbeitet". Darauf könne man für das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg am Dienstag "aufbauen".

BVB vs. FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga