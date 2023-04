FC Bayern München: "Fahrig und wild" - diese Baustellen muss Thomas Tuchel schließen

Der FC Bayern München schlägt den BVB mit 4:2 und alles ist wieder gut? Das sieht Thomas Tuchel anders. Auch weil der Trainer weiß, dass er in den kommenden Wochen beim FCB einige Baustellen zu schließen hat. SPOX zeigt fünf davon.

"Er hat diesen Verein in zwei Tagen verinnerlicht", sagte Uli Hoeneß im kicker über den neuen Mann an der Seitenlinie - und das, obwohl der Ehrenpräsident einen langen Weg ging, ehe er sich mit der Idee anfreunden konnte, dass Tuchel seinen Klub coacht. 2018 bezeichnete er jene, die ihm "Thomas Tuchel oder wen auch immer als Wunschtrainer einreden wollten", in der AZ noch als "Schlaumeier".

Mit Tuchel könnte nun eine Rückbesinnung erfolgen. Oder zumindest der Versuch, die athletischen Qualitäten mit mehr Elementen des ruhigen Ballbesitzspiels zu verknüpfen. Denn das wird mit Spielern wie Goretzka nötig sein. Wenn er nicht auf experimentelle Ideen kommt - wie beispielsweise João Cancelo ins Mittelfeld zu versetzen. Gegen Dortmund hat Tuchel gesehen, dass der Grat zwischen schnellem Offensivspiel und Hektik schmal ist. Ruhe, Geduld, ein etwas strikteres Positionsspiel und mehr Ballkontrolle - das ist es, was er nun von den Bayern sehen will. Dafür wird der eine oder andere Spieler disziplinierter agieren müssen. Zum Beispiel Joshua Kimmich, der seinen Offensivdrang gegen den BVB merklich zurückschraubte.

Der FC Bayern definierte sich nicht vorrangig über fußballerische, sondern eher über athletische Qualitäten. Gegenpressing und wuchtige Angriffe wurden an guten Tagen zum Markenzeichen des Teams, das von Spielertypen wie Leon Goretzka angeführt wird. Der gebürtige Bochumer steht für einen Wandel in der Transferpolitik der Münchner. Vor allem im Mittelfeld wurden zunehmend Spieler verpflichtet, die zwischen den Strafräumen sehr aktiv sind, viele Zweikämpfe führen und im Idealfall auch Torgefahr ausstrahlen. Als Thiago 2020 den Klub verließ, ging der letzte Spieler seiner Art: Ein echter Taktgeber und Regisseur.

Eigentlich müsste eine Bank wie diese das Versprechen einhalten können, in der Schlussphase das Tempo nochmal zu erhöhen. Doch in dieser Saison wirken Wechsel eher wie ein Risiko. Tuchels Aufgabe wird es sein, den Kader in seiner Breite zu nutzen und diese bisher fehlende zusätzliche Energie zu entfachen.

© getty

FC Bayern München: Formdellen wichtiger Spieler

Dafür wird der Champions-League-Sieger von 2021 neben taktischen Themen auch auf individueller Ebene gefordert sein. Zu Leroy Sané scheint er in kurzer Zeit einen Draht gefunden zu haben. Auch wenn beim Angreifer nicht alles funktionierte, so war er gegen den BVB einer der entscheidenden Spieler. Nun wird es darum gehen, das auch bei Mané, Gnabry oder Cancelo zu schaffen.

Tuchel betonte mehrfach, dass es ihm darum gehe, die Spieler in Positionen zu bringen, auf denen sie sich wohlfühlen. Der Faktor Zeit wird ihm die Arbeit erschweren. In den kommenden Tagen gibt es kein Spiel, in dem irgendwelche Experimente oder Aufbauaktionen möglich wären.

Und so muss Tuchel darauf hoffen, dass diese Spieler ihr Selbstvertrauen und ihre Form durch Einsätze von der Bank wiederfinden. Auch hier könnte es zuträglich sein, dass der ehemalige Chelsea-Trainer zunächst auf simple Maßnahmen setzt, um einen strukturellen Rahmen zu gewährleisten. Das kann den einen oder anderen Spieler zurück in eine Art Komfortzone bringen, in der es einfacher ist, die eigenen Stärken einzubringen. Auf dem Weg zu mehr Stabilität wird Tuchel genau das von jenen brauchen, die zuletzt zu große Formschwankungen hatten. "Wir müssen schauen, dass wir in möglichst kurzer Zeit viele heranführen", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel.