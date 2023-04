FC Bayern München, News und Gerüchte: Co-Trainer Zsolt Löw spricht über Wechsel zum FCB und Thomas Tuchel

Erstmals äußert sich mit Zsolt Löw einer der Co-Trainer von Thomas Tuchel. Der FC Bayern München soll nicht an Atalantas Stürmer Rasmus Höjlund interessiert sein. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, News: Thomas Tuchels Co-Trainer Zsolt Löw äußert sich

Thomas Tuchels Trainerteam, das er mit nach München brachte, besteht aktuell aus Arno Michels und Zsolt Löw. Anthony Barry soll vom FC Chelsea noch dazustoßen, doch diesen Transfer scheinen die Blues derzeit noch zu blocken.

Mit Löw, der einst in Mainz unter Tuchel als Spieler trainierte, hat sich nun einer der Assistenten des neuen Bayern-Trainers erstmals öffentlich geäußert. Gegenüber dem ungarischen TV-Sender Arena4 sagte Löw über den Wechsel zu Bayern: "Es kam unerwartet. Thomas hat mir eine SMS geschickt, dass wir am Abend reden sollten und dann war alles in zwei Tagen entschieden. Man muss nicht viel nachdenken, Bayern ist einer der größten Vereine der Welt."

Es sei laut Löw schwierig gewesen, den Trainerstab zusammen zu bekommen, "weil wir in verschiedenen Teilen der Welt waren". Seine Beziehung zu Tuchel beschrieb Löw als "sehr vielschichtig", da sie als Trainer-Spieler-Beziehung in Mainz begann: "Er verfolgte ständig meine Fortschritte und nahm mich mit nach Paris. Ich würde unsere Beziehung als intensiv bezeichnen. Wir sind 300 Tage im Jahr zusammen und wir sind auch Freunde geworden. Ich mag ihn sehr, er ist direkt, freundlich und hat natürlich auch ein großes Fachwissen."

Die Zusammenarbeit mit Tuchel beschreibt Löw so: "Wir haben neun Pokale gewonnen, standen zusammen in zwei CL-Finals - ich denke, wir ergänzen uns sowohl persönlich als auch beruflich gut. Wir erledigen die Aufgaben gemeinsam, wir bereiten die Videoanalyse, die Trainingseinheiten vor."

Über Tuchel sagte der Ungarn noch, er versuche "jeden im Klub mit größtem Respekt und Direktheit zu behandeln". Das werde auch Löw tun, der zudem bereits einige Bayern-Spieler näher kennt: "Es gibt Spieler, die ich kenne, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe. Zum Beispiel Upamecano und Mané in Salzburg, Choupo-Moting in Paris, aber ich werde jedem mit der gleichen Offenheit und dem gleichen Respekt begegnen."