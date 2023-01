FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer Keeper soll wohl mit ins Trainingslager

Der neue Torwart des FC Bayern München soll offenbar schon am Freitag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Katar fliegen. Der aktuell verletzte Sadio Mané könnte zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain wieder zur Verfügung stehen. Der FC Bayern plant im kommenden Sommer offenbar eine Reise nach Asien. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© imago images Yann Sommer

FC Bayern: Neuer Keeper soll wohl mit ins Trainingslager

Der neue Torwart des FC Bayern München soll offenbar schon am Freitag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Katar fliegen. Das vermeldet die SportBild. Favorit auf eine Verpflichtung sei demnach Borussia Mönchengladbachs Yann Sommer. Dem Bericht zufolge habe er in der Kabine über einen Wechsel gesprochen.

Laut der Süddeutschen Zeitung hätte der 34-Jährige Schweizer bei der Klubführung sogar bereits um eine Freigabe gebeten. Gladbachs Trainer Daniel Farke sei trotz der Gerüchte "total entspannt", wie er bei Sport1 betonte: "Er ist einer von Europas besten Torhütern. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer und wir haben gar kein Bestreben, ihn irgendwie abzugeben." Nach dem Unterschenkelbruch von Stammkeeper Manuel Neuer sucht der FC Bayern einen Vertreter für die Rückrunde.

Neben einem neuen Keeper könnte dem SportBild-Bericht zufolge im Winter auch noch ein hochveranlagter Perspektivspieler für die rechte Abwehrseite kommen. Platzhalter Benjamin Pavard betonte zuletzt, dass er den Klub verlassen wolle. Sein Vertrag läuft bis 2024.

Gespräche über eine Verlängerung sollen in den kommenden Wochen unterdessen mit den Vertretern von Eric Maxim Choupo-Moting geführt werden. Der 33-Jährige Stürmer ist nur mehr bis kommenden Sommer gebunden und hat Angebote von verschiedenen Klubs aus dem Ausland vorliegen.

Als neuer Star-Stürmer wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Harry Kane von Tottenham Hotspur gehandelt. Laut SportBild wuchsen zuletzt aber Zweifel, ob der 29-jährige Engländer überhaupt Interesse an einem Wechsel in die Bundesliga habe.