FC Bayern, News und Gerüchte: Markus Krösche bezeichnet Trapp-Gerüchte als "völligen Blödsinn"

SGE-Sportvorstand Markus Krösche hat die Gerüchte um eine angebliche Anfrage des FC Bayern an Kevin Trapp dementiert. Die Spur führt wohl zur Yann Sommer. Eric Maxim-Choupo-Moting weckt Interesse aus England - kommt der Nachfolger aus Frankfurt? Die Vorbereitung startet mit Sorgen um Verletzte und ein WM-Tief. News und Gerüchte zum FCB am 3. Januar.

© getty FC Bayern, Gerüchte: Trapp-Gerüchte"völliger Blödsinn" SGE-Sportvorstand Markus Krösche hat die Gerüchte um eine angebliche Anfrage des FC Bayern an Kevin Trapp dementiert. "Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn", sagte er dem Wiesbadener Kurier. Die Bild hatte zuvor berichtet, der Rekordmeister habe sich bei Eintracht Frankfurts Trapp erkundigt, ob dieser zur Verfügung stünde. Harte Worte gegen die Vertreter Trapps, die den Vertragspoker des 32-Jährigen (läuft bis 2024) mit der Eintracht bestimmt nicht vereinfachen. Die Hessen wollen Trapp definitiv nicht abgeben, viel mehr steht eine Verlängerung um Raum. "Es stimmt, dass ein schriftliches Angebot vorliegt", hatte Trapp bereits im Sommer erklärt. Beim FC Bayern scheint unterdessen eine Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Yann Sommer angestrebt zu werden. Die Süddeutsche Zeitung berichtet nun, Sommer habe sogar der Vereinsspitze mitgeteilt, dass er gerne zum FC Bayern wechseln wolle. Die Fohlen wollen mit Sommer zwar eigentlich auch verlängern, jedoch könnten sie sich dem Bericht zufolge abgabebereit zeigen, wenn die Forderungen erfüllt werden. Im Gegensatz zu Frankfurts Trapp besitzt Sommer nur noch Vertrag bis zum kommenden Sommer.

© getty FC Bayern, Gerüchte: Angebliches Interesse an Choupo-Moting Den FC Bayern beschäftigt weiterhin die Frage nach der langfristigen Robert-Lewandowski-Nachfolge. Nachdem sich Eric Maxim Choupo-Moting in der aktuellen Saison in den Vordergrund gespielt hat, könnte dieser nun zum Abgangskandidaten werden. The Athletic berichtete, dass Manchester United an einer Winterverpflichtung des Kameruners arbeite. Die Bayern sollen sich verkaufsbereit zeigen, weil die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags stocken würden. Als Ersatz könnte der FC Bayern sich nach einem Bundesliga-Stürmer umsehen. Wie die französische L'Equipe berichtet, soll der FC Bayern bei den Beratern von SGE-Stürmer Randal Kolo Muani vorgefühlt haben. Hier wäre jedoch eher ein Sommertransfer angedacht. Doch die Konkurrenz sei dieselbe: Manchester United. Dem Bericht zufolge planen die Red Devils ein 60-Millionen-Euro-Angebot an Eintracht Frankfurt.

© getty FC Bayern, News: Trainingsstart am Dienstag Der FC Bayern München startet am heutigen Dienstag in die Wintervorbereitung auf die verlängerte Rückrunde. Julian Nagelsmann steht dabei vor einigen Problemen. Innenverteidiger Lucas Hernández riss sich bei der Weltmeisterschaft in Katar das Kreuzband, Torwart Manuel Neuer brach sich bei einem Ski-Ausflug im Urlaub den Unterschenkel. Auch Sadio Mané fehlt mit seiner Verletzung am Wadenbeinköpfchen, die ihn die WM-Teilnahme gekostet hatte, weiterhin. Zudem gilt es Deutschlands WM-Fiasko abzufedern. Unter anderem Mittelfeldanker Joshua Kimmich hatte nach dem WM-Aus die Sorge geäußert, "in ein Loch zu fallen". Gleich sieben Bayern-Stars sind von der Deutschland-Pleite betroffen gewesen.

© getty FC Bayern, News: Rummenigge hat keine Angst vor WM-Tief Bayerns ehemaliger Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge macht sich diesbezüglich aber keine Sorgen. "2018 sind die Spieler mit großer Enttäuschung von der WM in Russland zurückgekommen. Ihren Frust haben sie dann mit großem Ehrgeiz in der Bundesliga kompensiert und sich beim FC Bayern voll reingehängt", sagte Rummenigge vor dem Trainingsstart der dpa. Mehr Sorgen bereiten ihm die Verletzungsprobleme der Münchner: "Mit Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané fallen nun erst einmal drei Leistungsträger aus. Ich wünsche mir natürlich für das neue Jahr, dass sich nicht noch weitere Spieler verletzen."