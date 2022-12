FC Bayern München, News und Gerüchte: Davies und Musiala führen Rangliste an

Jamal Musiala und Alphonso Davies sind ausgezeichnet worden. Ein Bayern-Abwehrtalent könnte demnächst zu den Profis stoßen. Außerdem: Felix Magath empfiehlt Alexander Nübel eine Rückkehr zum FCB. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Schon bald könnte wieder ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung zu den Profis des FC Bayern schaffen. Wie die Bild berichtet, soll Abwehrspieler Tarek Buchmann ab der kommenden Saison fester Bestandteil der Profimannschaft von Julian Nagelsmann werden. Der 17-Jährige, dessen Spielweise an Jérôme Boateng erinnert, will zuvor jedoch noch sein Abitur schaffen.

© getty

FC Bayern, News: Davies und Musiala führen kicker-Rangliste an

Die beiden Bayern-Stars Alphonso Davies und Jamal Musiala nehmen in der traditionellen Rangliste des kicker die Spitzenplätze auf ihren jeweiligen Positionen ein. Davies führt das Ranking der defensiven Außenbahnspieler an und wird dabei in die "Internationale Klasse" eingestuft. Bei der letzten kicker-Rangliste im Sommer fehlte Davies gänzlich, nachdem er in der vergangenen Rückrunde aufgrund seiner Herzmuskelentzündung kaum Spiele absolviert hatte.

Laut Einschätzung des Magazins nutze der 22-Jährige "sein Tempo besser als jeder andere Akteur", er sei "an nahezu jedem gefährlichen Angriff beteiligt". Einzig bei der Effizienz müsse sich Davies steigern. Hinter dem Kanadier folgen Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong und Borna Sosa vom VfB Stuttgart.

Musiala wiederum nimmt - ebenfalls in der "Internationalen Klasse" - die Spitzenposition im offensiven Mittelfeld ein, gefolgt von drei Spielern von Eintracht Frankfurt. Im defensiven Mittelfeld müssen sich Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit den Plätzen zwei und drei begnügen, an der Spitze thront Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Aber auch hier erhielt kein Spieler das Prädikat "Weltklasse".