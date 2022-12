FC Bayern, News und Gerüchte: FCB bot Jude Bellingham "so viel Geld"

Der FC Bayern München wollte bei Jude Bellinghams Wechsel zum BVB offenbar dazwischenfunken. Stefan Effenberg knöpft sich Manuel Neuer vor. Und: Franz Beckenbauer trauert um seinen Freund Pelé. Die News und Gerüchte zum FCB.

Bellingham wechselte schließlich für 25 Millionen Euro Ablöse vom englischen Zweitligisten zum BVB. Dort legte der Mittelfeldspieler einen rasanten Aufstieg hin und spielte sich zuletzt mit starken Leistungen für die englische Nationalmannschaft bei der WM in Katar in den Fokus zahlreicher europäischer Topklubs. Schon damals buhlten namhafte Teams um Bellingham.

"Am Tag, als er bei Dortmund unterschreiben wollte, erhielt ich einen Anruf von seinem Vater, der mich bat, die Unterzeichnung zu verschieben. Die Bayern haben versucht, das Angebot in letzter Minute zu erhöhen. Sie boten ihm so viel Geld", sagte Ren.

© getty

FCB, News: Franz Beckenbauer trauert um Pelé

DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer hat sich mit emotionalen Worten von seinem ehemaligen Weggefährten Pelé verabschiedet.

"Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund", wurde der 77-Jährige auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters Bayern München zitiert. Pelé habe drei Herzen gehabt: "Für den Fußball, für seine Familie und für alle Menschen."

Beckenbauer hatte ab 1977 an der Seite des Brasilianers bei Cosmos New York gespielt, gemeinsam wurden beide auf Anhieb Meister. "Ich ging in die USA, da ich unbedingt mit Pele in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pele nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich", so Beckenbauer weiter.

Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. "Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, O Rei!", so Beckenbauer.