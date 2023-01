FC Bayern München wohl einer der Interessenten für Manu Koné

Der FC Bayern München zählt offenbar zu den Vereinen, die Interesse an Mittelfeldspieler Manu Koné von Borussia Mönchengladbach anmelden. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Laut Romano ist ein Wechsel im kommenden Sommer für den Spieler selbst, seine Berater und auch Gladbach aktuell die naheliegendste Option. Koné, der 2021 vom FC Toulouse an den Niederrhein gewechselt war, hat bei den Fohlen noch einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Durch seine hervorragende Entwicklung hat der 21-jährige Franzose aber wohl nicht nur in München auf sich aufmerksam gemacht. Neben den Bayern sollen Romano zufolge auch Paris Saint-Germain, Newcastle United und der FC Liverpool Konés Situation genau beobachten. Bei den Reds sei aber weiterhin Dortmunds Jude Bellingham das priorisierte Transferziel für das Mittelfeld.

Koné war mit 15 Jahren zu Toulouse gewechselt und wurde anschließend beim französischen Traditionsklub ausgebildet. Als 18-Jähriger feierte der Mittelfeldmann sein Debüt in der Ligue 1, 2021 legte Gladbach dann neun Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Bei der Borussia hat sich der französische U21-Nationalspieler auf Anhieb als Leistungsträger etabliert, in der laufenden Saison stand er in 14 von bisher 15 Bundesligapartien auf dem Platz.