BVB, News und Gerüchte: Bundesligaverteidiger zum Schnäppchenpreis im Gespräch - Kritik an "dämlichem" Pass von Gregor Kobel

© getty

BVB, Gerücht: Dennis Man von Parma Calcio im Gespräch

Der BVB beschäftigt sich mit einem Transfer des rumänischen Nationalspielers Dennis Man. Das schreibt tuttomercatoweb. Der Flügelstürmer vom Serie-B-Klub Parma Calcio sei ein Kandidat für einen Transfer in diesem Sommer.

Man steht in Parma noch bis 2025 unter Vertrag und strebt angeblich einen Wechsel an, weil die Gialloblu ihm seine Gehaltsforderungen nicht erfüllen wollen. Als Ablöse für den Angreifer wird eine Summe zwischen 15 und 18 Millionen Euro genannt. Parma überwies für ihn Anfang 2021 elf Millionen Euro an Steaua Bukarest.

Man, der im Angriff flexibel einsetzbar ist, bringt es in dieser Saison auf 13 Tore und 6 Vorlagen in 31 Spielen. Er dürfte im Sommer auch Teil des rumänischen Kaders bei für die Europameisterschaft in Deutschland sein.