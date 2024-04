BVB, News und Gerüchte: Angebliches Angebot für PSG-Youngster - Terzic bei Traditionsklub im Gespräch?

© imago images

BVB, News: Dämpfer für Champions-League-Ambitionen

Durch die Niederlage gegen den VfB musste der BVB Tabellenplatz vier an RB Leipzig abtreten. Die Sachsen gewannen am Samstagnachmittag überzeugend beim SC Freiburg mit 4:1 und liegen dank des deutlich besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Dortmundern (beide 53). Von einem Dämpfer für die eigenen Ambitionen wollte man beim BVB aber nach dem Spiel nichts wissen.

"Gar nichts", sagte Abwehrspieler Nico Schlotterbeck bei Sky auf die Frage, was die Niederlage für die Chancen auf die Champions-League-Qualifikation bedeute. "Wenn wir so weiterspielen, werden wir es schaffen.Wenn wir so weiterspielen, dann machen wir das. Davon bin ich felsenfest überzeugt."

Schlotterbeck gibt kurioses Interview: "Fand die Frage blöd"

Ähnlich optimistisch trotz der unmittelbaren Enttäuschung zeigte sich Trainer Edin Terzic: "Jetzt gilt es den Blick wieder nach vorne zu richten, da wir heute ein deutlich anderes Gesicht gezeigt haben als in den anderen beiden Spielen gegen den VfB Stuttgart. Wir hätten heute mindestens einen Punkt verdient und jetzt geht es darum, an den guten Dingen festzuhalten und weiterhin die Dinge zu thematisieren, die wir besser machen müssen."