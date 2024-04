BVB, Noten und Einzelkritiken in der Champions League bei Atlético Madrid: Defensive überfordert! Terzic-Wechsel lassen Borussia Dortmund noch hoffen

© getty

BVB bei Atlético Madrid, Noten: Emre Can

Das Spiel lief gerade zu Beginn etwas an ihm vorbei, kam gegen Griezmann zu spät und holte sich früh die Gelbe Karte (24.). Starker Steckpass vor dem ersten gefährlichen Abschluss in der zweiten Halbzeit (49.). Wirkte mit dem Druck des Gegners im ersten Durchgang überfordert, hatte in der zweiten Halbzeit etwas mehr Zeit am Ball, weil Atlético sich zurückzog. Bis auf ein, zwei Pässe fiel ihm aber wenig ein. Note: 3,5.