Vom BVB-Talent zum Restaurantbesitzer: Die Söhne der ehemaligen FCB-Stars

Nicht selten geben Fußballer die guten Gene an ihre Kinder weiter, die dann ebenfalls im Profisport landen. So auch bei den ehemaligen Stars des FC Bayern München. SPOX zeigt euch, welche FCB-Söhne es auch ins Fußballgeschäft geschafft haben.

Deshalb zog es Scholl im Sommer 2020 schon weiter zum österreichischen Zweitligisten SV Horn. Auf ein Jahr dort folgte ein Jahr ohne Verein. 2020 schloss er sich dem FC Wacker Innsbruck an. Dort spielt er in der Tiroler Liga (4. Ligastufe Österreichs).

Und auch später kam der Mittelfeldspieler auf kein einziges Spiel für die Profis der Münchner. Nach 23 Pflichtspiel-Einsätzen in zwei Saisons wechselte Scholl 2016 in die Regionalliga Nordost zu Wacker Nordhausen. Im Januar 2020 ging er zurück in die Heimat, doch beim VfR Garching in der Regionalliga Bayern kam er nur einmal zum Einsatz.

Lucas ist der Sohn von Mehmet Scholl. Er ist in München geboren und aufgewachsen - logisch, dass er dann auch in der Jugendakademie des FC Bayern kickte. Das erste Mal im Kader des FCB stand er am 22. August 2014, als der FCB zuhause 2:1 gegen den VfL Wolfsburg gewann. Zum Einsatz kam er jedoch nicht.

Er kämpfte sich trotzdem durch die U19 und bis in die U23 der Münchner, im Sommer 2022 hat ihn sein Vater dann nach Kanada verliehen. Bei den Vancouver Whitecaps agierte er zunächst in der Reserve, verlor aber selbst da gegen die Konkurrenz. "Er hatte mit dem Niveau in der MLS Next Pro zu kämpfen und wurde von anderen Spielern auf der gleichen Position übertrumpft", sagt Samuel Rowan vom Whitecaps-Blog Eighty Six Forever zu SPOX und GOAL .

Der Sohn von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist wie Lucas Scholl in München geboren, doch er spielte in seiner Kindheit zunächst bei der Spielvereinigung Unterhaching, ehe er mit zwölf Jahren in die Jugend des FC Bayern wechselte. Dort soll es unter anderem Probleme mit U17-Trainer Miroslav Klose gegeben haben, weil der zu selten auf den Brazzo-Jüngling setzte.

Dort blieb er, solange es für ihn möglich war, denn er erkrankte an einem Hirntumor, an dem er am 31. Juli 2015 schließlich im Alter von 46 Jahren starb.

Einer der Söhne des "Kaisers" Franz Beckenbauer hat natürlich auch Fußball gespielt. Stephan Beckenbauer, geboren in München und in der FCB-Jugend aufgewachsen, konnte sich jedoch nie bis zu den Profis durchsetzen und spielte nur für die Amateure der Bayern, ehe er 1988 zum Stadtrivalen TSV 1860 München wechselte und dort zwei Saisons lang spielte.

Dort blieb er nur ein Jahr, ehe er ins heimische Bundesland zurückkehrte und für die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth in der bayrischen Regionalliga auflief. Im Sommer 2022 folgte dann der ligainterne Wechsel zu Wacker Burghausen, wo er in der aktuellen Hinrunde elf Einsätze sammelte.

In Gelsenkirchen blieb Luca Beckenbauer zwei Jahre lang und zog dann weiter in die U19 von Hannover 96, wo der Abwehrspieler auch seinen Schritt in den Herrenfußball machte. Jedoch lediglich in der zweiten Mannschaft der Hannoveraner. Nach zwei Saisons in der Regionalliga Nord schloss er sich der TuS RW Koblenz in der RL-Südwest an.

Dort berichtete Max Breitner 2006 über einen angeblichen Wettskandal rund um den damaligen Bayern-Star Bastian Schweinsteiger. In der Folge musste er die tz verlassen. Ein Jahr später heuerte er dann beim FC Bayern selbst an - seit 2007 ist er für die Pressestelle und die Vereinsmedien des Rekordmeisters tätig.

Im Sommer 2021 schloss er sich dann dem damaligen Regionalligisten Rot-Weiss Essen an, wo er in die 3. Liga aufstieg und dort nun Stammspieler ist.

2017 rückte der defensive Mittelfeldspieler in die U23-Mannschaft des FCB auf, spielte jedoch nur in 13 Pflichtspielen, sodass er sich 2018 seinem Kindheitsklub Hannover 96 anschloss und dort ebenfalls zunächst in der Reserve spielte, ehe er am 3. Januar 2021 sein Profi-Debüt im Zweitliga-Duell mit dem SV Sandhausen gab. Eine weitere Einwechslung drei Spieltage später blieb jedoch sein letzter Einsatz für die 96-Profis.

Niklas Tarnat ist der Sohn des ehemaligen Defensivspielers Michael. Weil sein Vater in seiner Kindheit bei Hannover 96 spielte, spielte auch Niklas bei den 96ern in den Kinderteams. Nach Michaels Karriereende 2009 zog die Familie zurück nach München, sodass auch auch Sohn dort seine Schritte weiter ging.

Jonathan Klinsmann

Der Sohn des ehemaligen Bayern-Stars und späteren deutschen Nationaltrainers Jürgen Klinsmann spielt als Torwart. Als Sohn einer US-Amerikanerin wuchs Jonathan Klinsmann in den USA auf und spielte dort bei mehreren Teams - unterbrochen von einem Jahr 2008/09 beim FC Bayern, als Vater Jürgen dort Profitrainer war.

Nachdem Klinsmann 2014 mehrere Probetrainings in Europa, unter anderem beim VfB Stuttgart, absolviert hatte, ging er 2015 doch in Amerika an die University of California, Berkeley, und spielte dort für die Golden Bears. 2017 qualifizierte er sich über ein Probetraining bei Hertha BSC und wechselte in die deutsche Hauptstadt. Obwohl er zum Profikader gehörte, sammelte er in seinen zwei Saisons in der Hauptstadt nur Einsätze in der Zweitvertretung.

Nach Ablauf seines Vertrags 2019 wechselte er in die Schweiz zum FC St. Gallen. Als Vater Jürgen im Laufe des Jahres Cheftrainer der Hertha wurde, wollte der ihn nach Berlin zurückholen, doch ein Wechsel kam nicht zustande. Nach nur einem Jahr ohne Einsatz in der Schweiz wechselte er zurück in die USA zu Los Angeles Galaxy, wo er sich erneut nicht durchsetzen konnte und derzeit bei der zweiten Mannschaft verweilt.