BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund offenbar heiß auf Porto-Star - Duo vor Abschied?

BVB, Gerücht: Rückkehr von Soumaila Coulibaly wohl "nahezu ausgeschlossen"

Der aktuell von Dortmund an Royal Antwerpen ausgeliehene Soumaila Coulibaly wurde zuletzt als möglicher Ersatz für Mats Hummels für die kommende Saison gehandelt.

Doch daraus wird wohl nichts. Laut Ruhr Nachrichten sehen die BVB-Verantwortlichen den 20-Jährigen aktuell "nicht als adäquaten Hummels-Ersatz". Deshalb sei im Sommer eine dauerhafte Rückkehr Coulibalys "nahezu ausgeschlossen".

Der Innenverteidiger steht in Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag. In Antwerpen lief es für den Franzosen gut, Ende 2023 zog er sich dann allerdings eine Sprunggelenksverletzung zu. Trotzdem kam der 2021 von PSG zum BVB gewechselte Coulibaly für die Belgier in der laufenden Saison bereits in 29 Pflichtspielen zum Einsatz.