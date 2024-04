BVB: Atletico Madrid vs. Borussia Dortmund im Champions League Viertelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Edin Terzic muss seine Mannen nach der Bundesliga-Niederlage ordentlich motivieren, um auswärts bei Atlético einen Sieg einfahren zu können. Auch die Spanier sind in der Liga unter den Top 5, konnten am Wochenende aber mit 2:1 bei Villareal punkten. Erst vier Mal trafen beide Mannschaften in der Champions League aufeinander - die Bilanz ist ausgeglichen: Jeweils zwei Siege konnten die Teams einfahren.

Vor Beginn: Um 21 Uhr beginnt die Partie im Civitas Metropolitano in Madrid.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund!