BVB, News und Gerüchte: Signale an Chelsea? Erneute Leihe von Ian Maatsen angeblich in Arbeit

BVB, Gerücht: Signale an Chelsea - erneute Leihe von Ian Maatsen in Arbeit?

Winterzugang Ian Maatsen hat nicht nur voll eingeschlagen beim BVB, sondern fühlt sich auch pudelwohl. "Es ist wirklich toll, hier zu sein. Ich bin sehr stolz und Chelsea und Dortmund sehr dankbar, dass sie diesen Deal möglich gemacht haben", sagte der Niederländer in einem Video-Interview auf der offiziellen Dortmunder Webseite.

Maatsens Leihvertrag beim BVB läuft bis zum Saisonende, seine Zukunft ist noch ungeklärt. Eine feste Verpflichtung des 22-jährigen Linksverteidigers erscheint angesichts einer zu erwartenden Ablösesumme zwischen 35 und 40 Millionen Euro eine Nummer zu groß für die Dortmunder.

Laut Sky aber strebe der BVB eine weitere Leihe des Spielers an und Maatsen selbst habe seine Bereitschaft dazu den Verantwortlichen des FC Chelsea signalisiert. Maatsen kam bislang in 13 Pflichtspielen beim BVB zum Einsatz und wusste zu überzeugen. In der Bundesliga gelangen ihm in elf Spielen ein Tor und zwei Assists.