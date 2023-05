FC Bayern: Ein Weltmeister, ein Liverpool-Flop! Diese Profis holten mit dem FCB keinen Titel

Beim FC Bayern entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten nahezu jeder Spieler zum fleißigen Titelsammler. Einige Münchner schafften es allerdings tatsächlich, den Verein ohne Trophäe zu verlassen.

Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Champions League hat der FC Bayern auch in der Bundesliga den Titelgewinn nicht mehr in der eigenen Hand. Durch eine 1:3-Niederlage der Münchner gegen RB Leipzig kann Borussia Dortmund am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Mainz die Meisterschaft eintüten. Für den FCB wäre es die erste titellose Saison seit 2012. Damals musste man in der Liga und im Pokal ebenfalls dem BVB den Vortritt lassen, in der Königsklasse scheiterte man unglücklich im "Finale dahoam" am FC Chelsea. Insgesamt neun Akteure (Yann Sommer, Daley Blind, Matthijs de Ligt, João Cancelo, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Arijon Ibrahimovic, Sadio Mané und Mathys Tel) könnten nun im Sommer zu den titellosen Bayern-Spielern dazustoßen. Seit der Jahrtausendwende haben das lediglich elf weitere Akteure "geschafft". SPOX und GOAL präsentieren die titellosen Spieler des FCB seit 2000.

© getty Rouven Sattelmaier (35 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2010 bis 2012 - heute: Karriereende Über Nominierungen für den Profikader kam Sattelmaier bei den Bayern nicht hinaus und spielte stattdessen für die Reserve. Außerdem fünfmal in der 2. Liga für Heidenheim im Einsatz. "Ich gehe wohl als erster Spieler in die Geschichte ein, der zwei Jahre lang beim FC Bayern gespielt und dabei keinen einzigen wichtigen Titel gewonnen hat", sagte er später in einem Interview mit SPOX und GOAL. Nach seinem Karriereende wurde Sattelmaier Torwarttrainer bei Sonnenhof Großaspach. Dort ist er auch heute noch aktiv.

© getty Massimo Oddo (46 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2008 bis 2009 - heute: Karriereende Spielte in der titellosen Saison 2008/09 auf Leihbasis bei Bayern, nachdem er zuvor bereits die Champions League und WM gewonnen hatte. Startete im Anschluss eine Trainerkarriere in Italien. Seit Februar ist der Chefcoach bei SPAL Ferrara in der zweiten Liga.

© imago images Alou Diarra (41 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2000 bis 2002 - heute: Karriereende Spielte in jungen Jahren 42-mal für Bayern II, ging zu Liverpool, war dort ein Total-Ausfall (0 Spiele) und entwickelte sich zum Wandervogel. Seine besten Jahre hatte er in Bordeaux, mit Girondins und Lyon wurde er Meister. Startete danach eine Trainerkarriere als Co-Trainer in Lens, heute betreut er die U19 von Troyes.

© getty Georg Niedermeier (37 Jahre alt) Beim FC Bayern von 1995 bis 2009 - heute: Karriereende Mit neun Jahren stieß der Münchner zur Bayern-Jugend (u.a. A-Jugend-Meister), etablierte sich aber erst in Stuttgart als Bundesliga-Verteidiger (154 BL-Spiele). Beendete seine Karriere 2019 nach einer kurzen vereinslosen Zeit, nachdem er seine letzten Jahre in Australien ausklingen ließ.

© getty Tim Borowski (43 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2008 bis 2009 - heute: Karriereende Die Werder-Legende (294 Spiele, 81 Scorerpunkte, Meister und Pokalsieger) versuchte ihr Glück in München, kehrte aber schon nach einem Jahr in die Hansestadt zurück, da er in den Planungen des damaligen neuen Trainers Louis van Gaal keine Rolle mehr spielte. Zuerst im Werder-Management, danach auch Co-Trainer von Florian Kohfeldt. Seit August 2022 ist er Teil des Expertenteams des Streamingdienstes DAZN.

© getty Louis Ngwat-Mahop (35 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2006 bis 2007 - heute: Karriereende Ngwat-Mahop kam 2006 aus Kamerun zu den Bayern. In der Bundesliga kam er nur einmal zum Einsatz, ehe er aufgrund eines gefälschten Passes den Klub nach nur einem Jahr wieder verlassen musste. Kickte anschließend für Salzburg, Thessaloniki und den KSC, ehe es ihn nach Altach zog. Dort ist er seit dem vergangenen Sommer Trainer der Juniors.

© getty Takashi Usami (31 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2011 bis 2012 - heute: Gamba Osaka Einer der Spieler, die noch heute professionell kicken. Von Gamba Osaka, Usamis heutigem Klub, wurde der Japaner zum FC Bayern ausgeliehen. Seine Bilanz: Sechs Tore in 18 Spielen. Es folgten weitere Anläufe in Düsseldorf und Augsburg. Seit 2019 endgültig zurück in der Heimat.

© getty Landon Donovan (41 Jahre alt) Beim FC Bayern von Januar bis März 2009 - heute: Karriereende Der US-Amerikaner war durch eine Kurzleihe lediglich von Januar bis März 2009 beim FC Bayern. Er kam als Wunschspieler Jürgen Klinsmanns, konnte aber nie überzeugen und kam nur auf sechs Kurzeinsätze. Anschließend kehrte er zu LA Galaxy zurück.

© getty Steffen Hofmann (42 Jahre alt) Beim FC Bayern von 1996 bis 2002 - heute: Karriereende Hofmann kam 1996 aus Würzburg zu den Bayern. Für die Münchner lediglich einmal in der Bundesliga 2001/2002 auf dem Platz. Wurde später bei Rapid Wien zur Vereinslegende. Dort ist er heute Geschäftsführer.

© getty Nils Petersen (34 Jahre alt) Beim FC Bayern von 2011 bis 2012 - heute: SC Freiburg Petersen zeigte nach seinem Wechsel vom Zweitligisten Energie Cottbus, dass er noch nicht für die Bayern bereit ist. Erst bei Bremen etablierte er sich im Oberhaus. Inzwischen ist er der erfolgreichste Joker der Bundesliga - mit 34 Treffern - und eine absolute SC-Legende. Wird nach der laufenden Saison seine aktive Karriere beenden.