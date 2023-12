BVB, News und Gerüchte: Marius Wolf wohl vor Abschied von Borussia Dortmund im Sommer - Traum von Mega-Ablöse für Jamie Bynoe-Gittens

Marius Wolfs Zeit bei Borussia Dortmund neigt sich wohl dem Ende entgegen und bei Shootingstar Jamie Bynoe-Gittens winkt dem deutschen Vizemeister ein fetter Transfergewinn. Die News zum BVB am Samstag.

© imago images

BVB, Gerücht: Marius Wolf vor Abgang im Sommer - nach Saudi-Arabien?

Beim BVB zeichnet sich laut eines Berichts von Sky ein Abgang von Marius Wolf ab. Es heißt, die Dortmunder wollten den auslaufenden Vertrag des 28 Jahre alten Rechtsverteidigers nicht verlängern. Ein vorzeitiger Abschied im Winter, um noch eine Ablöse einzustreichen, sei allerdings von beiden Seiten nicht geplant.

Sollte Wolf den BVB nach sechs Jahren verlassen, ist laut Sky ein Transfer nach Saudi-Arabien gut möglich. Das sei "eine ernst zu nehmende Adresse" für den ehemaligen Frankfurter. Mehrere Klubs von dort und aus Katar zeigen offenbar Interesse an Wolf.

Dieser hatte vor einigen Monaten in der YouTube-Sendung "At Broski - Die Sport-Show" über die Transfer-Offensive aus Saudi-Arabien gesprochen und dabei zugegeben, selbst ins Grübeln zu kommen, sollte ihn eines der hoch dotierten Angebote erreichen.

"Wenn ich 100 Millionen Euro in zwei Jahren verdienen könnte, würde ich wohl auch nach Saudi-Arabien wechseln", so Wolf, der zudem der Meinung ist, dass man anderen Profis für einen Wechsel in die Wüste "keinen Vorwurf machen" könne.