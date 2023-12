BVB - Jamie Bynoe-Gittens bei Borussia Dortmund: Die Antwort auf das Gerede

Jamie Bynoe-Gittens hat zuletzt erstmals in seiner Zeit als Profi bei Borussia Dortmund zwei Partien in Folge von Beginn an auf dem Platz gestanden. Über die vollen 90 Minuten spielte der 19-Jährige noch nie für den BVB. Der Engländer hat aber die Anlagen, um der Unterschiedsspieler der Schwarzgelben zu werden.

Das ist und war der 19-Jährige schon vor seinen starken Vorstellungen gegen Gladbach und in Mailand. Bynoe-Gittens bringt mit seinen Dribblings und dem enormen Tempo ein Potential mit, das jenem von Sancho nicht unähnlich ist. Ob es einmal so einzigartig sein wird wie das von Haaland und Bellingham, bleibt fürs Erste abzuwarten, ist aber nicht hochgradig wahrscheinlich. Denn diese beiden sind schlicht Ausnahmespieler.

Der Engländer, so der Tenor der Vielzahl an Berichten über den offensiven Flügelspieler, ist nun so etwas wie der X-Faktor im Spiel des BVB. Ein Mega-Talent, das Trainer Edin Terzic künftig so häufig wie möglich spielen lassen muss.

"Gott sei Dank hat er nur zwei Schultern, die sind ja jetzt repariert", sagte Matthias Sammer, externer Berater von Borussia Dortmund, in seiner Funktion als Experte bei Prime Video mit einem Lächeln. Gemeint waren die Schultern von Jamie Bynoe-Gittens, auf denen nach zuletzt zwei exzellenten Leistungen in Folge umgehend eine Menge Hoffnungen platziert wurden.

In der vergangenen Spielzeit summierten sich seine Fehltage auf knapp über 200, weil sich Bynoe-Gittens an beiden Schultern verletzte - ein ganz sensibler Bereich - und jeweils operiert werden musste. 20 Pflichtspiele kamen daher nur für ihn zusammen, lediglich fünf davon von Beginn an.

Schließlich, siehe Sammers Aussage, hatte Bynoe-Gittens in seiner kurzen bisherigen Karriere schon enorme Rückschläge zu verkraften. Bereits als er 2020 aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund wechselte, kam er aus einer monatelangen Schulterverletzung. Im darauf folgenden Sommer zog er sich in einem Testspiel gegen Athletic Bilbao, seinem ersten Einsatz im Dress der Profis, einen mehrfachen Bänderriss im Sprunggelenk zu und fiel rund vier Monate aus.

© Getty Images

BVB: Jamie Bynoe-Gittens noch ohne Spiel über 90 Minuten

Dies muss bei aller aktuellen Lobhudelei dringend bedacht werden: Bynoe-Gittens hat gegen Gladbach und Mailand erstmals in seiner Zeit in Dortmund und somit erstmals als Profi zwei Partien in Serie von Beginn an auf dem Platz gestanden. Am Dienstag feierte er zugleich sein Startelfdebüt in der Königsklasse, in der er zuvor nur vier Spiele über insgesamt 69 Einsatzminuten bekam.

Noch nie absolvierte Bynoe-Gittens als Profi ein Spiel über die vollen 90 Minuten. Auf die bislang höchste Spielzeit kam er in der vergangenen Saison im März beim 2:2 auf Schalke, als er nach 68 Minuten das Feld verließ. Diesen "Rekord" hätte er dieser Tage beinahe geknackt: Gegen Gladbach kam Bynoe-Gittens 67, bei Milan 66 Minuten zum Einsatz. Dass letzte Spiel, das er über 90 Minuten absolvierte, war das verlorene U19-Finale im Mai 2022 gegen Stuttgart.

"Jamie ist eine besondere Geschichte, weil er ein sehr explosiver Spieler ist", sagte Terzic nach dem Sieg in Mailand. "Nach seinen ersten Einsätzen hatte er immer wieder auch mit Krämpfen zu tun und war am Tag nach dem Spiel sehr erschöpft. Jetzt hat er sich aber in den letzten Wochen sehr viel Basis erarbeitet, so dass wir die Möglichkeit hatten, ihn von Anfang an spielen zu lassen. Er hat dann aber signalisiert, dass es eng wird."