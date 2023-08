BVB, News und Gerüchte: Marius Wolf von Borussia Dortmund könnte sich Saudi-Arabien-Wechsel vorstellen

Marius Wolf von Borussia Dortmund könnte sich angesichts der hohen Summen einen Wechsel nach Saudi Arabien vorstellen. Derweil verliert die Borussia ein Talent aus der U17. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© imago images BVB, News: Marius Wolf könnte sich Saudi-Arabien-Wechsel vorstellen Marius Wolf von Borussia Dortmund hat in der YouTube-Sendung "At Broski - Die Sport-Show" über die Transfer-Offensive aus Saudi-Arabien gesprochen und dabei zugegeben, selbst ins Grübeln zu kommen, sollte ihn eines der hoch dotierten Angebote erreichen. "Wenn ich 100 Millionen Euro in zwei Jahren verdienen könnte, würde ich wohl auch nach Saudi-Arabien wechseln", sagte der Dortmunder Rechtsverteidiger, der zudem der Meinung ist, dass man anderen Profis für einen Wechsel in die Wüste "keinen Vorwurf machen" könne. Wolf nannte Kalidou Koulibaly als Beispiel, der vom FC Chelsea zu Al-Hilal gewechselt ist: "Er hat gesagt, dass er es wegen des Geldes macht. Aber mit dem Geld kann er in seiner Heimat eben eine Schule und ein Krankenhaus bauen." Mit Blick auf die neuen Spielzeit in der Bundesliga sagte Wolf zu den Ambitionen des BVB: "Wir wollen wieder unser Ding machen, wie in der letzten Saison. Wir waren Sechster nach der Hinrunde, da hat keiner mehr etwas auf uns gesetzt. Die Rückrunde war dann richtig gut. Da wollen wir weitermachen und noch konzentrierter sein. Wenn du so knapp am Titel dran warst, dann willst du es schaffen." Darüber hinaus beurteilte Wolf den Hype um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München und sagte: "Es gibt viel Theater momentan beim FC Bayern, alleine wegen Harry Kane. Es hat ja nur gefehlt, dass jemand schreibt, wann der sich die Zähne putzt. Ich habe nichts anderes mehr gelesen."

© getty BVB, News: Dortmund-Trainer Edin Terzic schließt weitere Transfers nicht aus Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat weitere Transfers in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. "Es wäre fahrlässig, wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden, ob uns der ein oder andere Spieler in der Breite oder Spitze noch besser aufstellt", sagte Terzic vor dem Saisonstart in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln. Es sei aber nicht gesagt, "dass wir definitiv noch jemand holen werden". Bisher hat der BVB Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Marcel Sabitzer verpflichtet. Verlassen haben Dortmund unter anderem die Stammspieler Jude Bellingham und Raphael Guerreiro. "Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität in der Mannschaft und der Qualität der Neuzugänge", sagte Terzic und betonte: "Wir haben riesiges Vertrauen in alle Spieler. Wir sind sicher, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um unsere Ziele zu erreichen."