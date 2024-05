BVB: Borussia Dortmund vs. PSG im Champions League Halbfinale Hinspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bereits zweimal sind die beiden Vereine in dieser Saison aufeinandergetroffen, nämlich in der Gruppenphase der Königsklasse. Das erste Duell ging mit 2:0 an die Pariser, im zweiten trennten sich der BVB und PSG mit einem 1:1-Unentschieden.

Vor Beginn: Gespielt wird heute im Signal-Iduna-Park, und zwar ab 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Dortmund vs. Paris Saint-Germain!