BVB, News und Gerüchte: Interesse an Dänen-Talent Panduro, keine Dembélé-Rückkehr nach Dortmund

Der BVB ist hinter einem Teenager aus Dänemark her. Ousmane Dembélé kehrt nicht nach Dortmund zurück. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund am Mittwoch.

Der BVB ist an Tristan Panduro vom FC Kopenhagen interessiert. Das berichtet das Portal FT . Der 15 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler sei den Dortmunder Scouts bei den Länderspielen von Dänemarks U16 bei einem Mini-Turnier in Spanien zuletzt aufgefallen. Dabei setzte sich Panduros Team gegen Saudi-Arabien, Mexiko und die Niederlande durch.

Beim 1:1 gegen Newcastle kassierte Dembélé seine dritte Gelbe Karte der Gruppenphase und fehlt damit in Dortmund gesperrt. In der 58. Minute ärgerte er sich über ein gegen ihn gepfiffenes Foul und drosch den Ball auf die Tribüne, woraufhin er vom Schiedsrichter verwarnt wurde.

Es wird keine Rückkehr von Ousmane Dembélé nach Dortmund geben: Der Flügelspieler von Paris Saint-Germain wird seinem Klub fehlen, wenn die Franzosen am 13. Dezember zum finalen Gruppenspiel in der Champions League beim BVB antreten.

© getty

BVB, Gerücht: Unzufriedenheit wegen Reynas Einsatzzeiten

In der Dortmunder Chefetage soll Unzufriedenheit wegen der geringen Einsatzzeiten von Giovanni Reyna herrschen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach sehen es die Klub-Bosse kritisch, dass sich der US-Amerikaner aufgrund von nur wenigen Minuten auf dem Platz nicht so entwickeln könne, wie es ihm eigentlich zugetraut werde.

In der aktuellen Saison kommt Reyna, auch aufgrund von Verletzungen, nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. Beim Champions-League-Auswärtssieg in Mailand kam er in dieser Woche beispielsweise überhaupt nicht zum Einsatz. Der 21-Jährige hatte in der laufenden Saison erst insgesamt 252 Einsatzminuten für das Team von Trainer Edin Terzic. Auf einen Scorerpunkt wartet er noch.