BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Boss Watzke findet neues CL-Format "interessanter und spannender"

Zum letzten Mal müssen die Königsklassen-Teilnehmer in dieser Saison in einer Gruppenphase ran. BVB-Boss Watzke findet die anstehende Veränderung des Formats gut. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund am Mittwoch.

© getty BVB, News: Watzke findet neues CL-Format "interessanter und spannender" Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich positiv über die anstehende Änderung des Formats der Champions League geäußert. "Ich finde das neue Format deutlich interessanter und spannender", sagte er dem kicker. Ab der kommenden Saison werden nicht mehr 32 Teams in acht Vierergruppen in der Vorrunde spielen, sondern 36 Teams in vier Neunerligen, wobei die Mannschaften jeweils nur ein Duell gegen jeden der acht Ligen-Gegner bestreiten. "Es gibt in der Gruppenphase acht verschiedene Gegner", stellte Watzke einen aus seiner Sicht positiven Effekt heraus. "Wir müssen in Deutschland aufpassen, dass wir nicht alles ablehnen, nur weil es neu ist", ergänzte der BVB-Boss.

© getty BVB, News - Terzic adelt Hummels: "Unglaublich tolles Spiel gemacht" Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat seinen Abwehrchef Mats Hummels auf eine Stufe mit Fußball-Gott Jürgen Kohler gestellt. "Kohler ist damals in Manchester zum Fußball-Gott geworden. Ich weiß nicht, ob seine Leistung damals besser war als die von Mats heute", sagte Terzic nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League durch das 3:1 (1:1) bei der AC Mailand. Hummels war dabei im San Siro der Fels in der Brandung und der beste Dortmunder. "Mats hat alles gesehen und erlebt im Fußball. Er ist nicht nur wegen seiner Qualität, sondern auch wegen seiner Erfahrung wichtig. Mats hat ein unglaublich tolles Spiel gemacht. Er hat uns ganz viel Sicherheit gegeben", lobte Terzic. Hummels lieferte in Mailand überragende statistische Werte und wurde hinterher von der UEFA zum 'Man of the Match' gewählt: 94 Prozent seiner Pässe kamen an, 13 von 14 Zweikämpfen und seine drei Duelle in der Luft gewann der BVB-Abwehrchef. Dazu kamen noch 9 klärende Aktionen, sieben von neun langen Pässen kamen an. Kohler hatte sich seinen Beinamen durch seine Leistung im Halbfinal-Rückspiel der Champions League 1997 bei Manchester United erworben. Der BVB gewann danach die Königsklasse durch einen Finalerfolg gegen Juventus Turin. (SID)