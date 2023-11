BVB, News und Gerüchte: "Andere Mentaliät!" Raphaël Guerreiro stichelt gegen Borussia Dortmund

Vor dem Spiel des BVB gegen Milan in der Champions League gibt es Sticheleien zwischen Stefano Pioli und Edin Terzic. Auch Raphaël Guerreiro schickt einen kleinen Giftpfeil Richtung seines Ex-Vereins. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund am Dienstag.

© getty BVB, News: Raphaël Guerreiro stichelt gegen seinen Ex-Klub Raphaël Guerreiro hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern über seinen neuen Klub gesprochen und dabei gegen den BVB gestichelt. "Ich habe direkt gespürt, dass Bayern ein anderer Verein mit einer anderen Mentalität ist", sagte der 29-jährige im Interview mit beIN SPORTS. Der portugiesische Nationalspieler war im Sommer ablösefrei von der Borussia nach München gewechselt. Dort hatte er aber mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und kommt bisher erst auf drei Einsätze (ein Tor). Für den BVB lief Guerreiro insgesamt sieben Jahre lang auf und gewann mit den Schwarzgelben unter anderem zweimal den DFB-Pokal.

© getty BVB, News: Stefano Pioli warnt Borussia Dortmund vor der Atmosphäre in San Siro Trainer Stefano Pioli von der AC Mailand hat den BVB auf der Pressekonferenz am Montag vor der Atmosphäre im Giuseppe-Meazza-Stadion am Dienstagabend gewarnt. "Wir wussten von der 'Gelben Wand'. Aber sie kennen das San Siro nicht, wie es in Champions-League-Nächten ist." Der 58-Jährige ist überzeugt: "Ich bin mir sicher, dass uns die Fans morgen Abend helfen werden." Die Antwort von BVB-Trainer Edin Terzic ließ nicht lange auf sich warten. Er sei sich sicher, "dass das San Siro auch noch keine Auswärtsfans wie unsere" erlebt habe.

© getty BVB, News: Süle fällt gegen Milan aus, Bangen um Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim italienischen Ex-Meister AC Mailand am Dienstag auf Niklas Süle verzichten. Der Nationalspieler ist erkrankt. Auf der Innenverteidiger-Position könnten sich damit Probleme ergeben, denn Nico Schlotterbeck sagte seine Teilnahme an der Pressekonferenz in San Siro am Montag wegen einer Erkältung ab. Der "klare Plan" sei aber, dass Schlotterbeck einsatzfähig sein werde, sagte Trainer Edin Terzic. Karim Adeyemi und Sebastien Haller stehen Trainer Edin Terzic nach ihren Erkrankungen hingegen zur Verfügung. Der BVB würde mit einem Sieg Bayern München und RB Leipzig ins Achtelfinale der Königsklasse folgen.

© getty BVB, News: Donyell Malen wechselt seinen Berater Donyell Malen hat seine Berateragentur gewechselt. Der niederländische Angreifer des BVB wird künftig von SEG vertreten. Dort stehen unter anderem auch sein Landsmann Cody Gakpo vom FC Liverpool und der ehemalige Dortmunder Sergio Gomez (Manchester City) unter Vertrag. Malens Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026. Nach starken Vormonaten machte der 24-Jährige eine Durststrecke durch, die er mit seinem Treffer beim 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag beendete.

© getty BVB, Gerücht: Dortmund nimmt Ferdi Kadioğlu ins Visier Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger offenbar bei Fenerbahçe Istanbul fündig geworden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der BVB Ferdi Kadioğlu ins Visier genommen. Demnach würde der 24-jährige Türke als spielstarker Außenverteidiger genau in das Profil der Schwarz-Gelben passen. Auf dieser Position musste der BVB im vergangenen Sommer den Abgang von Raphaël Guerreiro verkraften. Hier kommt Ihr zur ausführlichen News.

© getty BVB, News: Terzic will keine Rechenspiele Edin Terzic will sich beim Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf keine Rechenspiele einlassen. "Wir werden uns darauf vorbereiten, als Sieger nach Hause zu gehen und in die nächste Runde einzuziehen. Das ist unser klares Ziel", sagte Terzic vor dem Spiel beim 19-maligen italienischen Meister am Dienstagabend. Mit einem Erfolg hätte der BVB als dritte deutsche Mannschaft nach Bayern München und RB Leipzig die K.o.-Runde in der Königsklasse erreicht. Bei einer Niederlage droht allerdings der Absturz auf Platz drei. Dortmund führt mit sieben Punkten die Gruppe F vor PSG (6) und Milan (5) an. Am letzten Spieltag erwartet der BVB den französischen Meister. Mit einem Punkt will sich Terzic vor dem Anpfiff nicht begnügen, er sagte aber auch: "Man muss die Geschichte, die Dynamik des Spiels abwarten."