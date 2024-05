SC Magdeburg vs. KS Kielce, Handball Champions League Viertelfinale Rückspiel heute im Liveticker

Siegen oder gehen heißt es heute für den SC Magdeburg in der Champions League. Ob der Titelverteidiger ins Final Four einzieht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier zum Refresh der Seite klicken.

vor Beginn Vor einer Woche unterlag der Titelverteidiger in Polen mit 26:27. Magdeburg erspielte sich dennoch eine gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel, da der SCM mit einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung erneut in das Final Four in Köln einzieht.

vor Beginn In der Magdeburger GETEC Arena beginnt die Partie um 20.45 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League zwischen dem SC Magdeburg und KS Kielce.