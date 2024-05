BVB, die Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund vs. PSG in der Champions League: Historischer Niclas Füllkrug und zwei heimliche Matchwinner

© getty

BVB, Noten Borussia Dortmund vs. PSG: Niclas Füllkrug

In bester Torjägermanier zur Stelle, als es drauf ankam. Klasse Ballannahme, trockener Abschluss, so muss es sein. Mit seinem Tor zum 1:0 trug sich Füllkrug zudem in die Klub-Historie ein: Mindestens drei Tore und drei Vorlagen in einer CL-Saison schafften bislang nur die BVB-Legenden Chapuisat und Rosicky. Hätte in der 60. aus guter Position sogar noch einen draufsetzen können, vielleicht müssen. Note: 1,5.