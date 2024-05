Luka Doncic dominiert, Maxi Kleber heiß von draußen: Mavs schnappen sich Spiel 5 bei den Clippers

Der Würzburger versenkte in Spiel 5 fünf Dreier und verbuchte 15 Punkte (5/7 3P, 3 Rebounds) für die Mavericks. Der Big Man brachte mit seinen Würfen die Mavs im zweiten Viertel ins Rollen, während bei den Clippers kaum noch etwas zusammenlaufen wollte. Luka Doncic übernahm nach der Pause, 14 seiner 35 Punkte (14/26 FG, dazu 7 Rebounds, 10 Assists erzielte der Slowene im dritten Viertel, welches die Gäste mit 33:23 für sich entschieden.

Kyrie Irving (14, 6/14) scorte dagegen diesmal weniger, rieb sich aber in der Defense gegen James Harden (7, 2/12, 7 Assists, 4 TO) auf und spielte enorm mannschaftsdienlich. Zweistellig scorten zudem Derrick Jones Jr. (12, 3 Blocks), Dereck Lively II (12, 7 Rebounds) sowie Jaden Hardy (14, 5/8), der alle seine Punkte in der Garbage Time erzielte.

Für die Clippers enttäuschten vor allem die Stars. Harden fand kaum Offense für sich selbst, Paul George (15, 4/13, 11 Rebounds) war lange Zeit unsichtbar und hatte nur zum Ende des dritten Viertels eine gute Phase. Ivica Zubac verbuchte 15 Zähler (7/8), dennoch vertraute Clippers-Coach Ty Lue in einigen Phasen lieber Mason Plumlee (3, 1/5), der aber ein ganz schwaches Spiel machte. Daniel Theis (3, 1/1 3P, 1 Rebound in 4 Minuten) kam in der Garbage Time erstmals in dieser Serie zum Einsatz, dazu probierte Lue kurzzeitig P.J. Tucker aus, doch auch diese Maßnahme verpuffte.