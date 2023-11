BVB, News und Gerüchte - Julian Brandt hebt Leroy Sané vor Klassiker gegen FC Bayern hervor: "Ihr Schlüsselspieler"

Julian Brandt hebt vor dem Klassiker gegen den FC Bayern den Schlüsselspieler des deutschen Rekordmeisters hervor. In Deutschland glauben die meisten Fans an einen Sieg der Dortmunder gegen den FCB. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Julian Brandt hebt Leroy Sané vor Klassiker gegen FC Bayern hervor

Vor dem Spiel gegen de FC Bayern München am heutigen Samstag hat sich Mittelfeldspieler Julian Brandt vom BVB beeindruckt von der aktuellen Form von FCB-Star Leroy Sané gezeigt. Für den 27-Jährigen sei der Nationalspieler derzeit der beste Akteur in den Münchner Reihen.

"Für mich persönlich, und ich kann das beurteilen, weil ich mit ihm gespielt habe, ist Leroys Entwicklung sensationell", sagte Brandt im Interview mit bundesliga.com. "Er ist im Moment so stark. Ich will nicht sagen, dass er zeigt, was er kann, aber er ist extrem effizient, und für mich der Spieler bei Bayern, der am besten spielt und auf den wir uns am meisten konzentrieren sollten. Wenn man bedenkt, wie viele Tore er geschossen hat, aber ich denke, Leroy ist ihr Schlüsselspieler."

Gleichzeitig schwärmte Brandt auch von Stürmer Harry Kane, welchem er eine derart schnelle Eingewöhnung bei den Bayern nicht zugetraut hätte. "Erst dachte ich, er braucht mehr Zeit, um sich einzugewöhnen, aber Harry wird von Woche zu Woche besser. Er hat in den meisten Spielen getroffen", so der BVB-Spieler weiter.

Grundsätzlich freue sich Brandt auf den Klassiker gegen den deutschen Rekordmeister. Vor allem auf dem 2:2-Unentschieden aus der Vorsaison, als Dortmund wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff noch zum 2:2 traf, könne man aufbauen. "Gegen den FC Bayern zu spielen, ist immer eine hitzige Angelegenheit. Letzte Saison war es etwas ganz Besonderes, weil wir in der letzten Minute den Ausgleich erzielt haben. Es wird auf die Tagesform ankommen, wir sind gut in Form und seit Monaten in der Bundesliga ungeschlagen, das wollen wir aufrechterhalten."