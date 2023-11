Darmstadt 98 und der VfL Bochum eröffnen den 10. Spieltag der Bundesliga. Die Partie am Freitag könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

SV Darmstadt 98 vs. VfL Bochum - 0:0 Tore / Aufstellung SV Darmstadt 98 Schuhen - Klarer, C. Zimmermann, J. Müller - Bader, Holland, Nürnberger, Marvin Mehlem, Kempe - L. Pfeiffer, Skarke Aufstellung VfL Bochum Riemann - Gamboa, Masovic, K. Schlotterbeck, Bernardo - Osterhage, Losilla, Broschinski, Stöger, Asano - P. Hofmann Gelbe Karten /

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

12. Bochum bekommt nach vorn noch überhaupt nichts zu Ende gespielt. Jetzt bekommen die Westfalen nahe der Mittellinie mit etwas Glücj den Ball, der Philipp Hofmann vpr die Füße springt. Doch schnell ist die Kugel dann auch wieder weg.

10. Erneut zieht Tim Skarke von knapp außerhalb des Sechzehners ab. Dieser Rechtsschuss hat richtig Potenzial und klatscht an den rechten Pfosten. Das zurücksprinmgenden Spielgerät prallt an den Kopf von Manuel Riemann und von dort ins Toraus.

8. Tim Skarke sucht nun im Sechzehner nach einer Flanke von Tobias Kempe den Abschluss, kommt mit seinem Rechtsschuss aber nicht durch.

4. Schon erarbeiten sich die Hausherren die erste Ecke dieser Begegnung. Nach der Hereingabe geht Luca Pfeiffer mit dem Kopf zu Werke. Die Kugel landet bei Tim Skarke, der aus der zweiten Reihe draufhaut. Das ist ein Ball für Keeper Manuel Riemann.

3. Relativ zügig verflüchtigt sich der Qualm. Damit kann Marco Fritz das Spiel nun wieder freigeben.

2. Kaum angepfiffen, da ist schon wieder Pause. Wegen des Einsatzes von Pyrotechnik und der damit einhergehenden Rauchentwicklung warten wir erst einmal etwas ab.

1. Soeben ertönt der Anpfiff.

Darmstadt 98 vs. VfL Bochum: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Marco Fritz. Der ehemalige FIFA-Referee baut auf die Unterstützung der Assistenten Mark Borsch und Marcel Pelgrim. Als Vierter Offizieller fungiert Robert Hartmann. Mit der Videoüberwachung wurden Robert Schröder und Mike Pickel betraut.

vor Beginn Übrigens gestaltet sich die Bilanz zwischen beiden Vereinen mit jeweils fünf Siegen ausgeglichen. Zuletzt bestritt man 2020/2021 eine gemeinsame Saison in der 2. Liga. Dabei gab es Heimsiege - in Darmstadt ein 3:1. In den beiden Spielzeiten davor teilte man sich am Böllenfalltor die Punkte. Der letzte Bochumer Sieg in Darmstadt (1:2) geht auf September 2017 zurück. Auch in der Bundesliga war man schon gemeinsam unterwegs - zwei Spielzeiten Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre. Dabei gewannen die Lilien ihre Heimspiele gegen den VfL mit 3:1 und 2:0.

vor Beginn Darmstadt hat zuletzt gegen die Topklubs Leipzig (1:3) und FC Bayern München (0:8) zwei Niederlagen erlitten. Doch davor feierten die Lilien Anfang Oktober gegen Bremen (4:2) und in Augsburg (2:1) nacheinander ihre beiden Saisonsiege. Was die Hessen aber mächtig plagt, ist die mit Abstand schlechteste Defensive der Bundesliga. Bereits 30 Gegentreffer haben die 98er einstecken müssen.

vor Beginn Dafür aber müssten die Bochumer endlich ihren ersten Saisonsieg landet. Die zweitschwächste Offensive der Liga hat mit den bislang acht erzielten Toren lediglich fünf Unentschieden geholt. Zwei davon wurden auswärts in Augsburg (2:2) und Leipzig (0:0) errungen. Und da sich die Westfalen Mitte August gegen den Drittligisten Bielefeld (nach Elfmeterschießen) auch gleich aus dem DFB-Pokal verabschiedet hatten, geht der letzte Sieg auf Ende Mai zurück. Zum Abschluss der vergangenen Saison gewann man daheim gegen Leverkusen mit 3:0. Auf Reisen war man letztmals im März zu einem Dreier fähig - bei einem 2:0 in Köln.

vor Beginn Zum Auftakt des 10. Bundesligaspieltages begeben wir uns ins untere Tabellendrittel. Der Vierzehnte hat den Sechzehnten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen zwei Punkte, was einen Platztausch möglich macht und dem VfL die Gelegenheit bietet, die prekären Tabellenplätze zu verlassen.

vor Beginn Bei den Gästen stehen Thomas Letsch die verletzten Matus Bero (Teilriss des Innenbandes) und Ivan Ordets (Muskelverletzung im Oberschenkel) nicht zur Verfügung.

vor Beginn Aufseiten der Hausherren muss Torsten Lieberknecht auf Klaus Gjasula (Rotsperre), Matej Maglica (beide Rotsperre) und Fabio Torsiello (Trainingsrückstand nach Muskelverletzung) verzichten.

vor Beginn An dieser Stelle schauen wir auf die personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst auf die Mannschaftsaufstellung des SV Darmstadt 98: Schuhen - Klarer, Zimmermann, Müller - Bader, Holland, Nürnberger, Marvin Mehlem, Kempe - Pfeiffer, Skarke.

vor Beginn Das Freitagsspiel am 10. Spieltag der Bundesliga wird 20.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Darmstadt 98 und dem VfL Bochum.