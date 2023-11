In Fußball-Deutschland richten sich alle Augen auf das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am Samstag. Doch wie spielen der BVB und FCB? SPOX zeigt die voraussichtlichen Aufstellungen.

Die Partie steigt am Samstag (4. November) im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Der BVB hat im ersten Duell der Saison mit dem FC Bayern München also die eigenen Fans im Rücken. Die Bayern dürften derweil mit ordentlich Wut im Bauch anreisen, nachdem der FCB am Mittwoch überraschend in der 2. Runde des DFB-Pokals die Segel streichen musste. Der BVB gewann hingegen souverän mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. In der Bundesliga sind noch beide Mannschaften ungeschlagen. SPOX versucht sich an den möglichen Aufstellungen der beiden Teams.

© getty BVB vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnten Borussia Dortmund und der FCB spielen Bayerns Trainer Thomas Tuchel auf einige Stammkräfte verzichten, Edin Terzic hat derweil mehr oder weniger die Qual der Wahl. BVB vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte Borussia Dortmund spielen Niklas Süle machte seinen Job gegen die TSG Hoffenheim zwar gut, Mats Hummels dürfte gegen seinen Ex-Klub aber wieder in die Startelf zurückkehren. Ramy Bensebaini bekommt wohl den Vorzug vor Marius Wolf, der im Pokal angeschlagen ausgewechselt werden musste. Im defensiven Mittelfeld präsentierte sich zuletzt Salih Özcan in guter Form, zumal Emre Can mit einer Muskelprellung im Oberschenkel zu kämpfen hatte. An seiner Seite könnten sowohl Felix Nmecha als auch Ex-Bayer Marcel Sabitzer spielen. Der Österreicher kommt jedoch aus einer längeren Verletzungspause. Julian Brandt wäre wie schon gegen Hoffenheim die offensivere Variante auf der Acht. Wird Brandt in der Offensive eingesetzt, bleiben nur noch zwei Plätze hinter dem gesetzten Stürmer Niclas Füllkrug übrig. Einen davon sicher haben dürfte Marco Reus. In Jamie Bynoe-Gittens, Giovanni Reyna, Karim Adeyemi und Donyell Malen bleiben vier Offensivspieler, die teilweise auf mehreren Positionen eingesetzt werden können. Letzterer dürfte die besten Karten haben, weil er bislang über die komplette Saison fit geblieben ist und dabei durchaus zu überzeugen wusste. BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan, Nmecha - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

© getty BVB vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: So könnte der FCB spielen Deutlich kniffliger wird es beim FC Bayern München. In der Defensive öffnet sich derzeit eine Baustelle nach der anderen. Zunächst aber ein Blick auf die Positionen, die klar sind: Manuel Neuer wird nach seiner Rückkehr erneut im Tor stehen, Noussair Mazraoui und Alphonso Davies kümmern sich um die Außenverteidigung. In der Innenverteidigung ist Min-Jae Kim als einziger über einen längeren Zeitraum fit und somit gesetzt. Matthijs de Ligt verletzte sich derweil nach einer unglücklichen Aktion in Saarbrücken am Knie, während Dayot Upemcano nach seinem Muskelfaserriss noch nicht im Kader stand. Die Zeichen stehen aber nicht schlecht, dass der Franzose wieder in das FCB-Aufgebot zurückkehrt und dementsprechend in der Startelf steht. Viel mehr Optionen in der Abwehr hat Tuchel schließlich nicht. Im defensiven Mittelfeld bricht Joshua Kimmich weg, der gegen Darmstadt 98 die Rote Karte sah und für zwei Spiele gesperrt wurde. Ihn ersetzen wird Konrad Laimer, der gemeinsam mit Leon Goretzka für Stabilität sorgen soll. Eine Alternative wäre Talent Aleksandar Pavlovic, ein Startelf-Einsatz kommt für den 19-Jährigen aber wohl noch zu früh. In der Offensive kann Tuchel immerhin aus den Vollen schöpfen. An Leroy Sané und Harry Kane führt kein Weg vorbei. Auch Jamal Musiala wird vermutlich starten, weshalb sich Thomas Müller mit einem Platz auf der Bank zufriedengeben muss. Kinsgley Coman hat gegenüber Serge Gnabry und Mathys Tel die Nase vorn. FC Bayern München: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Laimer, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane