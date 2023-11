BVB, News und Gerüchte: Zwei deutsche Nationalspieler vor Klassiker gegen FC Bayern fraglich

Dem BVB könnten am Samstag ab 18.30 Uhr daheim gegen den FC Bayern gleich zwei Stammspieler verletzt fehlen. Hans-Joachim Watzke äußerte sich derweil zum Münchner Pokal-Aus. Das sind die neusten News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, News - Watzke vor dem "Klassiker": "Puls geht noch hoch" Trotz langer Erfahrung fiebert Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim "Klassiker" gegen Bayern München noch immer voll mit. "Mein Puls geht nach 19 Jahren auch noch hoch. Beim Abschlusstraining und dann am Abend steigt die Anspannung", sagte Watzke (64) vor dem Duell zwischen seinem BVB und dem Rekordmeister am Samstag im Gespräch mit Sky. Allerdings gestand er ein, grundsätzlich aufgeregt zu sein, wenn sein Herzensklub spielt. "Diese Spiele gegen Bayern München sind immer toll, aber ich will auch gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart gewinnen", sagte der BVB-Boss. Eine gewisse Anspannung sei "immer da. Wenn sie nicht mehr da ist, musst du aufhören." Watzke, seit 2005 Geschäftsführer der Borussia, rechnet mit einem engen Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): "Es war nie so, dass es glasklare Ergebnisse waren. Das wird immer knapp sein und das wird auch diesmal knapp sein", glaubt er. Auf dem Papier geht München als Favorit in die Partie, am vergangenen Samstag schoss das Team des ehemaligen Dortmund-Trainers Thomas Tuchel zu Hause Darmstadt 98 mit 8:0 ab. Zudem gewann die Borussia vor fünf Jahren zuletzt gegen die Bayern ein Bundesligaspiel. Im DFB-Pokal blamierten sich die Münchner allerdings unter der Woche beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2), Joshua Kimmich fehlt zudem nach seinem Platzverweis gegen Darmstadt gesperrt. Der BVB zog am Mittwoch mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim (1:0) ins Pokal-Achtelfinale ein. Eine Bedeutung für Samstag sieht Watzke in den Ergebnissen nicht. "Das kann passieren. Im Endeffekt löst das Spiel aber nichts aus", sagte er in Bezug auf das Bayern-Debakel.

© getty BVB, News - Nico Schlotterbeck: Bayerns Pokal-Blamage "täuscht" Nico Schlotterbeck hat sich wohl einigermaßen gewundert, als er am Mittwochabend die letzten Minuten der Pokalblamage von Bayern München sah. Doch der Dortmunder Innenverteidiger will sich vor dem Bundesliga-Topspiel der deutschen Fußball-Giganten am Samstag (18.30 Uhr) keinesfalls blenden lassen. "Die Bayern wollen immer gewinnen und kommen gefühlt jede Woche mit Wut im Bauch, so wie sie spielen", sagte Schlotterbeck im Interview mit dem Rechte-Inhaber Sky. "Ich glaube, das Ergebnis in Saarbrücken täuscht darüber hinweg, was für eine Qualität sie haben." Der Rekord-Meister und -Pokalsieger war in der zweiten Runde völlig überraschend beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) gescheitert. "Sie hätten das Spiel sehr viel früher für sich entscheiden können - und dann passieren Dinge, die im Pokal halt mal passieren", sagte Schlotterbeck. "Wir unterschätzen sie auf jeden Fall nicht und werden probieren, dagegenzuhalten." Seine Vorfreude auf das brisante Duell sei riesig: "Es ist das größte Spiel in Deutschland, auf das alle schauen. Da haben wir richtig Bock drauf. Wir werden natürlich versuchen, ein gutes Ergebnis einzufahren." Eventuelle "Rachegelüste" nach dem Drama des 34. Spieltags der vergangenen Saison wies Schlotterbeck von sich: "Wir wollen einfach das Spiel gewinnen, weil wir jedes Spiel gewinnen müssen, wenn man sich die Tabelle anschaut."

© getty BVB, News: Emre Can und Marius Wolf fraglich gegen FC Bayern Vor dem Klassiker gegen den FC Bayern München sorgt sich Borussia Dortmund um zwei Stammspieler aus der Defensive: Mittelfeldspieler Emre Can und Rechtsverteidiger Marius Wolf sind angeschlagen und könnten für das Spiel am Samstag ab 18.30 Uhr ausfallen. Can hatte gegen Newcastle United in der Champions League (1:0) einen Schlag aufs Knie abbekommen, Wolf passierte selbiges in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (3:3). Trainer Edin Terzic erklärte enttäuscht: "Leider hat es sich bei Emre nicht so entwickelt, wie wir uns das gewünscht hätten." Sportdirektor Sebastian Kehl dämpfte die Hoffnungen auf einen Einsatz weiter: "Emre hatte immer noch Probleme mit dem Knie, es ist Flüssigkeit eingelaufen. " Can hatte bis zuletzt zudem nicht mittrainieren können. Offiziell machten sie den Ausfall des 29-Jährigen jedoch nicht. Wolf konnte im Gegensatz zu Can dafür schon unter der Woche im DFB-Pokal gegen 1899 Hoffenheim auflaufen. Wegen anhaltender Probleme war nach einer Stunde jedoch Schluss. Auch er könnte gegen den FCB fehlen.

© getty BVB, News - Ex-Bayern-Spieler Didi Hamann warnt: "Wenn du sie jetzt nicht schlägst, schlägst du sie nie mehr" Didi Hamann, Sky-Experte und früherer Spieler des FC Bayern (1993 bis 1998) hat den BVB vor dem Klassiker auf einem Event in München gewarnt: "Wenn du sie jetzt nicht schlägst, schlägst du sie nie mehr." Die Vorzeichen könnten laut ihm für den BVB kaum besser sein. Der 50-Jährige führte aus: "Im Moment ist die eine Mannschaft auf dem aufsteigenden Ast, die andere auf dem absteigenden Ast. Das muss in so einem Spiel aber nichts heißen. So ein Ergebnis kann was Reinigendes haben, wir rücken jetzt noch enger zusammen, aber den Eindruck hatte ich bei den Bayern in den letzten Monaten nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die Niederlage (in Saarbrücken) so förderlich war."