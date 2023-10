BVB, News und Gerüchte: Sportdirektor Sebastian Kehl kritisiert Dortmunder Duo - Karim Adeyemi spricht über schwierige Wochen

Sportdirektor Sebastian Kehl kritisiert ein Duo nach dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Karim Adeyemi spricht über seine Zeit als Bankdrücker. Außerdem: Es gibt ein Update zur Verletzung von Gregor Kobel. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

© getty

BVB, News: Sebastian Kehl rüffelt Julian Brandt und Ramy Bensebaini

Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat nach dem 3:3-Unentschieden des BVB gegen Eintracht Frankfurt Julian Brandt für dessen leichtfertigen Ballverlust vor dem dritten Frankfurter Treffer gerüffelt.

"Die Situation darf Jule (Julian Brandt; Anm. d. Red.) so nicht passieren. Das war leichtsinnig", sagte Kehl nach dem Spiel. Der Dortmunder Mittelfeldspieler hatte sich in der 68. Minute ein schlampiges Zuspiel per Hacke geleistet. Aus dem daraus resultierenden Ballverlust traf die SGE zum zwischenzeitlichen 3:2.

Kritik äußerte Kehl auch am Auftritt von Ramy Bensebaini. Der Linksverteidiger machte bei allen drei Eintracht-Toren eine unglückliche Figur (SPOX-Note: 6). "Er hat schon stabile Spiele gemacht. Heute kann er sicherlich einige Situationen besser lösen", so Kehl.