"Schluss bei Real, Schluss mit Fußball": Toni Kroos beendet seine Karriere nach der EM

"Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber ich bin in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, die lautet, dass diese Saison meine letzte Saison mit Real ist. Und für mich kommt nur in Frage, meine Karriere zu beenden bei Real Madrid", sagte Kroos. "Meine letzte Saison bei Real Madrid ist auch gleichbedeutend damit, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real, Schluss mit Fußball."

Damit bestreitet Kroos sein letztes Spiel für die Königlichen am 1. Juni im Champions-League-Finale gegen den BVB. Dies wird dann sein 464. Pflichtspiel im Real-Dress werden. Bis dato gelangen ihm 28 Tore und 98 Vorlagen.

2014 war Kroos für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Spanien gewechselt. Dort wurde er viermal spanischer Meister (2017, 2020, 2022 und 2024), einmal Pokalsieger (2023), gewann viermal die Champions League (2016, 2017, 2018 und 2022) und wurde fünfmal Klub-Weltmeister (2014, 2016, 2017, 2018 und 2022).