BVB, News und Gerüchte: "Ein Stern aus einer anderen Galaxie!" Jude Bellingham gefeiert - Emre Can, Julian Brandt und Ryerson wohl einsatzbereit

BVB, News: Ex-Dortmunder Jude Bellingham in Spanien gefeiert Der im Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselte Jude Bellingham sorgt in Spanien weiter für Furore. Am Samstag entschied der 20-Jährige den Clásico zwischen dem FC Barcelona und den Königlichen (2:1). Ex-BVB-Spieler Ilkay Gündogan hatte Barça in Führung gebracht, Bellingham per Doppelpack die Partie gedreht. "Es ist der größte fußballerische Einschlag in der Geschichte eines Vereins, in dem die besten Spieler der Welt gespielt haben. Bellingham ist ein Stern aus einer anderen Galaxie", schrieb die spanische Zeitung Marca über den Engländer, der nach 13 Pflichtspielen bei 13 Toren und drei Vorlagen steht. "Die gesamte Offensivreihe steht im Schatten der spektakulären Torausbeute des Engländers. Der Einfluss von Bellingham ist brutal", schrieb die Zeitung weiter. Bellingham selbst sah seinen Auftritt übrigens eher kritisch. "Heute war ich nicht auf Top-Niveau", sagte Bellingham Real Madrid TV: "Es geht darum, dass ich mit denen vorne zusammenspiele und dem Team helfen kann. Heute war ich überhaupt nicht gut, aber ich habe zwei Tore gemacht."

BVB, News: Emre Can, Julian Brandt und Ryerson wohl fit Vizemeister Borussia Dortmund kann im Spiel bei Eintracht Frankfurt am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wohl auf die zuletzt angeschlagenen Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson bauen. Das Trio reiste nach Informationen der Ruhr Nachrichten am Samstag mit nach Frankfurt. Am Mittag hatte Trainer Edin Terzic noch auf das Abschlusstraining verwiesen. Die jüngsten Erfolgserlebnisse stellen Terzic unterdessen nicht völlig zufrieden. "Uns hilft nicht, dass wir aktuell der beste Tabellenvierte aller Zeiten sind. Vielleicht bekommt man eine Tendenz, aber noch keine klare Richtung, in die es gehen kann", betonte der BVB-Coach. Man habe sich zuletzt immer besser gefunden, "was wir in Frankfurt fortführen wollen". Die Hessen hätten im Sommer einen recht großen Umbruch zu verkraften gehabt. "Sie haben ein paar Wochen gebraucht, um sich zu finden. Man merkt, dass da mehr und mehr zusammenwächst", meinte Terzic. Ein Wiedersehen gibt es mit dem Ex-Dortmunder Mario Götze. Terzic: "Ich kenne Mario schon sehr lang. Man kann glaube ich mit Stolz sagen, dass er hier beim BVB seine beste Zeit hatte. Wir wünschen ihm natürlich, dass er gesund bleibt, aber nicht, dass er am Sonntag gewinnt."