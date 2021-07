Wer zeigt / überträgt das Finale bei der EM 2021 live im TV und Livestream?

Die Europameisterschaft 2021 neigt sich dem Ende zu. Die beiden Halbfinalpartien gilt es zu absolvieren, danach steht das Endspiel an. Hier erfahrt Ihr, wer das Finale der EM live im TV und Livestream zeigt /überträgt.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN die Highlights der Halbfinalspiele sowie des Finales sehen!

Das Finale der ersten paneuropäischen Europameisterschaft rückt immer näher. Dazwischen liegen nur noch zwei Halbfinalspiele. Wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt Finale bei der EM 2021 live im TV und Livestream?

Am kommenden Sonntag, den 11. Juli, geht das Finale der EM 2021 über die Bühne. Die beiden Teilnehmer müssen in den Partien Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark noch ermittelt werden. Was jedoch bekannt ist, ist der Austragungsort. Gespielt wird nämlich im Londoner Wembley Stadium. Der Anpfiff dabei erfolgt um 21 Uhr.

© getty Schafft es Deutschland-Bezwinger England ins EM-Finale?

Wer zeigt / überträgt Finale bei der EM 2021 live im Free-TV?

Zum Glück aller Fußballfans wird das Finale live im Free-TV zu sehen sein. Von den beiden frei empfangbaren Sendern, die sich vom ersten Gruppenspiel an bis hierhin um die Übertragung kümmerten, ist für das Endspiel das ZDF im Einsatz. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Finale bei der EM 2021 live im Pay-TV?

Auch MagentaTV zeigt das letzte Spiel des Turniers live und in voller Länge. Weiterhin habt Ihr die Wahl zwischen einem MagentaTV-Smart-Abo und einem MagentaTV-Flex-Abo. Beide Varianten kosten Euch zehn Euro pro Monat. Mit dem Smart-Abo dürft Ihr das Angebot von MagentaTV jedoch drei Monate lang gratis testen, ehe die erste Zahlung fällig wird.

Bei MagentaTV Flex sieht das jedoch anders aus. Ihr bekommt keine drei Gratismonate geboten, müsst Euch dagegen aber auch nicht 24 Monate lang binden wie beim MagentaTV-Smart-Tarif.

Wer zeigt / überträgt Finale bei der EM 2021 live im Livestream?

Beide Anbieter - ZDF und MagentaTV - bieten zusätzlich einen Livestream an. Für den ZDF-Livestream müsst Ihr nichts zahlen, während der von MagentaTV kostenpflichtig ist.

Wer zeigt / überträgt Highlights des Finales bei der EM 2021?

Solltet Ihr aus irgendwelchen Gründen das Finale verpassen, kann Euch DAZN aushelfen. Auf der Plattform lädt der Streamingdienst nämlich bereits 60 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels hoch.

Ihr seid Sportfans? Dann ist DAZN genau die richtige Adresse für Euch. Im Fußballbereich etwa überträgt "das Netflix des Sports" unter anderem die Bundesliga und die Champions League in der kommenden Saison. Doch auch zahlreiche andere Sportarten wie Tennis, Handball oder Kampfsport gehört zum DAZN-Angebot.

Das Abonnement kostet pro Monat 14,99 Euro, im Jahr fallen 149,99 Euro an. Davor habt Ihr jedoch die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen.

Doku, Damsgaard und Co.: Wo landen die Shooting-Stars der EM? © getty 1/35 Einige mehr oder weniger bekannte Spieler haben sich bei der EM ins Rampenlicht gespielt und für einen neuen Arbeitgeber attraktiv gemacht. Wer konnte besonders überzeugen, wo könnte die Zukunft liegen? Die Shootingstars der EURO 2021 im Überblick. © getty 2/35 JEREMY DOKU (Belgien, Stade Rennes): Der 19-jährige Außenstürmer sorgte beim Aus gegen Italien für Furore, holte unter anderem den Elfmeter zum Anschlusstreffer raus. In seinem ersten Jahr in Rennes war er zuvor recht blass geblieben. © getty 3/35 Bis 2025 ist er noch an die Franzosen gebunden, gelingt es ihm, an Leistungen wie gegen Italien anzuknüpfen, ist es unwahrscheinlich, dass er diesen Vertrag erfüllt. Bereits im Vorjahr wurde er mit Real und Liverpool in Verbindung gebracht. © getty 4/35 JOAKIM MAEHLE (Dänemark, Atalanta Bergamo): Im Januar wechselte der Rechtsverteidiger von Genk zu Atalanta und zählte direkt zumeist zum Stammpersonal beim Gosens-Klub, der erneut in die Champions League einzog. © getty 5/35 Auch bei der EM lieferte er ab: Nach starken Leistungen in der Vorrunde überragend gegen Wales und mit einer Traum-Vorlage gegen Tschechien. Noch bis 2025 in Bergamo unter Vertrag, das dänische Portal "Bold" nennt Inter und Chelsea als Interessenten. © getty 6/35 MIKKEL DAMSGAARD (Dänemark, Sampdoria): DIE dänische Entdeckung. Nach dem Ausfall von Eriksen übernahm er die Rolle im Mittelfeldzentrum und zeigte, über welch großes Talent er verfügt, sowohl im Passspiel als auch im Abschluss. © getty 7/35 Gegen Russland traf er wunderschön, auch gegen Wales überall zu finden. Im vergangen Sommer zahlte Genua knapp sieben Millionen Euro für den 20-Jährigen, "Calciomerato" berichtete jüngst über Interesse von Bayer Leverkusen. © getty 8/35 KASPER DOLBERG (Dänemark, OGC Nizza): Seit Jahren wird dem Stürmer der Durchbruch vorausgesagt, seine zweite Saison in Nizza nach dem 20-Millionen-Wechsel verlief durchwachsen. © getty 9/35 Auch bei der EM musste er zunächst für Poulsen auf der Bank Platz nehmen, dessen Verletzung nutzte er gegen Wales zu einem Doppelpack. Auch gegen Tschechien traf er. Diese Leistung muss er für den nächsten Schritt nun auch in der Ligue 1 bestätigen. © getty 10/35 BILLY GILMOUR (Schottland, FC Chelsea): Der Youngster absolvierte nur ein Spiel bei der EM gegen den Rivalen England, in diesem machte er jedoch Lust auf mehr und zeigte sich spielfreudig. Dies gilt es nun im Verein zu untermauern. © getty 11/35 Der Schotte stammt aus der Chelsea-Jugend und ist bis 2023 an die Blues gebunden, in der vergangenen Saison brachte er es nur auf fünf Premier-League-Spiele und soll deshalb seine Entwicklung auf Leihbasis bei Aufsteiger Norwich fortsetzen. © getty 12/35 LEONARDO SPINAZZOLA (Italien, AS Rom): Einer der besten Spieler des Turniers! Bei Juve und Bergamo verpasste er den Durchbruch, bei der Roma avancierte er zum gestandenen Linksverteidiger und lieferte nun auf der großen Bühne ab. © getty 13/35 Auch gegen Belgien ganz stark, der Achillessehnenriss ist für die Squadra Azzurra und ihn ein Schock. Bereits vor dem Turnier laut "AS" von Real umworben, ein möglicher Wechsel dürfte sich durch die Ausfallzeit vorerst zerschlagen haben. © getty 14/35 NICOLO BARELLA (Italien, Inter Mailand): Gemeinsam mit Verratti und Jorginho bildet er das wohl beste Mittelfeld des Turniers. Nach einem Assist in der Vorrunde trug er sich im Achtelfinale auch in die Torschützenliste ein. © getty 15/35 In seiner ersten Saison bei Meister Inter war der 24-Jährige gesetzt, aufgrund finanzieller Probleme scheint jedoch ein Verkauf bei passender Ablöse denkbar. Über 60 Mio. wollen die Italiener laut der "Gazzetta dello Sport" haben. © getty 16/35 MANUEL LOCATELLI (Italien, Sassuolo Calcio): Wie hoch die Leistungsdichte im italienischen Mittelfeld ist, zeigt die Personalie Locatelli. Gegen die Schweiz mit zwei Treffern Man of the Match, reichte es in der Folge nur zu einer Einwechslung. © getty 17/35 Dass es den Spieler von Provinzklub Sassuolo zu einem anderen Verein zieht, gilt als sicher: Nach Informationen von SPOX und Goal steht er vor einem Wechsel zu Juventus für 40 Mio. Auch dem BVB wurde Interesse nachgesagt. © getty 18/35 ROBIN GOSENS (Deutschland, Atalanta Bergamo): Zugegeben: Der Hype nach der überragenden Leistung gegen Portugal war schnell verflogen, gegen Ungarn und beim Aus gegen England enttäuschte der Linksverteidiger wie der Rest der DFB-Elf. © getty 19/35 Dennoch hat sich der 26-Jährige ins Blickfeld der Topklubs wie City, Barca, Inter oder Juve gespielt. Oder zieht es ihn doch in die Bundesliga? Herzensklub Schalke ist abgestiegen, als Destinationen werden Bayer, Hertha oder Dortmund gehandelt. © getty 20/35 ALEXANDER ISAK (Schweden, Real Sociedad): Beim BVB verpasste er den Durchbruch, für San Sebastian erzielte er in der vergangenen Saison 17 Liga-Tore. Die Basken haben der Borussia nun die Rückkaufoption abgekauft und Isak bis 2026 gebunden. © getty 21/35 Bei der EM zählte er meist zu den besten Schweden überzeugte vor allem beim Sieg gegen die Slowakei und bereitete beim Aus gegen die Ukraine den Treffer vor. Die "AS" nennt auch Real Madrid als Abnehmer für den 21-Jährigen. © getty 22/35 DENZEL DUMFRIES (Niederlande, PSV Eindhoven): An ihm lag es nicht, dass die Elftal an Tschechien scheiterte. Zeigte vier gute Leistungen, besonders stark in den ersten beiden Gruppenspielen mit zwei Toren und einem Assist. © getty 23/35 Der 25-Jährige ist aufgrund einer Ausstiegsklausel für 15 Mio. zu haben und bereit für den nächsten Schritt. Beim FC Bayern könnte er der perfekte Spieler für Nagelsmann sein, wahrscheinlicher ist jedoch ein Wechsel zu Inter oder Everton. © getty 24/35 DONYELL MALEN (Niederlande, PSV Eindhoven): Ein weiterer PSV-Spieler, dessen Zukunft in der Bundesliga liegen könnte. Nach dem Abgang von Sancho hat der BVB die finanziellen Mittel, um den 22-Jährigen zu holen. © getty 25/35 Dieser steuerte gegen Österreich und Nordmazedonien eine Vorlage bei, nach der Roten Karte von de Ligt wurde er gegen Tschechien geopfert. Nach Infos von SPOX und Goal hat ihn auch Wölfe-Trainer Mark van Bommel auf dem Zettel. © getty 26/35 DECLAN RICE (England, West Ham): Bereits vor der EM war der 22-Jährige bei den Top-Klubs begehrt, seine Leistungen bei den Three Lions haben diesen Eindruck unterstrichen. Stand immer in der Startelf. © getty 27/35 Dem "Guardian" zufolge hat Rice ein Angebot zur Verlängerung bei den Hammers abgelehnt, City, United und Chelsea seien interessiert. Da West Ham für das Eigengewächs eine dreistellige Summe haben will, spricht vieles für einen Verbleib. © getty 28/35 KALVIN PHILLIPS (Leeds United): Seine gesamte Laufbahn verbrachte der 25-Jährige bei Leeds und debütierte erst mit 24 in der Nationalelf. Bei der EM ist er dennoch unumstrittener Leistungsträger, auch wenn er gegen die Ukraine schwächelte. © getty 29/35 Schon im Vorjahr berichtete der "Mirror" vom Interesse der Reds und Spurs, konkretisiert hat sich dieses bisher nicht. Der Vertrag des Sechsers läuft noch bis 2024, wird wohl auch in der kommenden Saison beim starken PL-Aufsteiger spielen. © getty 30/35 ROLAND SALLAI (Ungarn, SC Freiburg): Dass der SC den Vertrag des Rechtsaußen bereits im März verlängert hat, war eine weise Entscheidung. Bei den beherzt kämpfenden Ungarn zählte er zu den besten Spielern bei der Endrunde. © getty 31/35 Sowohl gegen Weltmeister Frankreich als auch gegen Deutschland steuerte er eine Torvorlage bei, fürs Achtelfinale reichte es knapp nicht. Vieles deutet darauf hin, dass er nicht mehr allzu viele Saisons im Breisgau spielt. © getty 32/35 PALHINHA (Portugal, Sporting Lissabon): Einer der wenigen Portugiesen, die wohl nur Experten vor dem Turnier ein Begriff waren. Gab erst im März sein Selecao-Debüt, spielte gegen Frankreich eine Halbzeit und gegen Belgien sogar von Anfang an. © getty 33/35 In der abgelaufenen Saison bei Sporting erstmals Stammspieler, im “gehobenen” Alter von 25 bereit für den Sprung zu einem Topklub. Nach Informationen von SPOX und Goal Kandidat für die Nachfolge von Fernandinho bei City. © getty 34/35 ILLIA ZABARNYI (Ukraine, Dynamo Kiew): Erst 18 Jahre alt, ist der Kiew-Profi bereits Leistungsträger beim Viertelfinalisten und bestritt alle Partien über die volle Spielzeit. Ist der zehntjüngste Spieler der EM-Geschichte. © getty 35/35 In ukrainischen Medien wird Neapel und Chelsea als zukünftiger Klub gehandelt. Erst seit 2020 zählt der Innenverteidiger zum Profiteam des Traditionsklubs, hat sich aber umgehend in der ersten Elf festgespielt (sechs CL-Spiele).

Wer zeigt / überträgt Finale bei der EM 2021 live im TV und Livestream?Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM 2021 (Finale)

EM 2021 (Finale) Datum: 11. Juli 2021

11. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley Stadium (London)

Wembley Stadium (London) Übertragung: ZDF , MagentaTV

, Livestream: ZDFMediathek , MagentaTV

, Highlights: DAZN

Wer zeigt / überträgt Finale bei der EM 2021 live im TV und Livestream? EM-Finale im Liveticker

SPOX tickert alle EM-Spiele live für Euch mit. Deswegen könnt Ihr das Finale und auch die Halbfinals im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

EM 2021: Ergebnisse der K.o.-Phase im Überblick

Im Kampf um die Finaltickets spielen heute die beiden Halbfinalisten Spanien und Italien, morgen treffen dann die Engländer auf Dänemark. Beide Duelle werden im Londoner Wembley Stadium ausgetragen.