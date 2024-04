© getty

Mike Tyson vs. Jake Paul, Übertragung Boxen: Wird der Kampf live im Free-TV und Livestream gezeigt?

Nein, der Kampf zwischen Tyson und Paul wird in Deutschland nicht im Free-TV gezeigt, einen Livestream wird es dagegen jedoch schon geben. Wer vom Spektakel trotzdem nichts verpassen möchte, kommt nicht um Netflix herum. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte am Boxkampf. Für die Übertragung wird also ein gültiges Abonnement benötigt. Welches der verschiedenen Angebote Ihr abonniert habt, ist nicht von Bedeutung. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.