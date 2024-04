BVB: Heldenfußball mit Teilzeithelden – Borussia Dortmund fehlt die Identität

© getty

BVB: Kein spielstarkes Mittelfeld

Nun ist das nicht alles ausschließlich auf Terzic zurückzuführen. Dass Spieler wie Felix Nmecha oder Salih Özcan nicht in der Lage sind, die entsprechenden Räume zu erkennen, sie zu besetzen und dann eine kluge Anschlussaktion folgen zu lassen, ist zunächst mal den Limitationen der Spieler geschuldet.

Das hat prinzipiell auch wenig mit den Ausfällen zu tun. Emre Can oder Marcel Sabitzer haben in solchen Situationen ebenfalls Probleme. Dortmunds zentrales Mittelfeld ist weder gedankenschnell noch technisch auf dem Niveau, das es braucht, um höher anlaufende Teams wie Leipzig, aber auch tiefstehende Mannschaften zu bespielen.

Julian Brandt ist der einzige Spieler im Kader, der hier Lösungen anbieten kann. Auch gegen Leipzig war der 27-Jährige mit 79 Ballkontakten der aktivste Mittelfeldspieler der Dortmunder - Nmecha hatte 44, Özcan bis zur Auswechslung in der 63. Minute 39. Brandt brachte alle seiner 65 Pässe an einen Mitspieler, spielte eine Großchance heraus und hatte selbst einen guten Abschluss.

Allein ist er aber nicht in der Lage, das Mittelfeld der Dortmunder zu lenken. Die Unterstützung fehlt. Das betrifft die Mitspieler, aber auch die taktische Ausrichtung. In jeder Szene, in der die Abstände zwischen den BVB-Spielern zu groß werden, steht der ballführende Spieler mehr unter Druck. Zeit ist im Profifußball entscheidend und die Entscheidungsfindung der Spieler wird deutlich einfacher, wenn sie klare Abläufe haben.

Das fehlt dem BVB offenkundig. Im Schnitt spielt Dortmund laut FBref etwas mehr als 75 lange Bälle pro 90 Minuten. Damit stehen sie in der Bundesliga auf dem siebten Platz. Terzic weiß um die fehlende Qualität im Mittelfeld, hat diese aber auch mitzuverantworten. Sein Wort bei Transfers hat in Dortmund Gewicht - vor seiner zweiten Amtszeit ebenso. Sein Fokus auf "Mentalitätsspieler" hat dazu beigetragen, dass Spieler wie Emre Can oder Salih Özcan hoch im Kurs stehen.

Dass mit Ian Maatsen ein ausgeliehener Außenverteidiger derzeit der spielstärkste Aufbauspieler ist, sagt viel über den Status quo des BVB aus.