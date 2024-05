FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Stars werben wohl für Verbleib von Thomas Tuchel

© imago images

FC Bayern München, News: Josip Stanisic würde wohl gerne bei Bayer Leverkusen bleiben

Abwehrspieler Josip Stanisic will wohl auch über das Saisonende hinaus bei Bayer Leverkusen bleiben. Wie Sky berichtet, fühlt sich der vom FC Bayern ausgeliehene Kroate beim deutschen Meister sehr wohl.

Bayers Verantwortliche sollen demnach von Stanisic' Wunsch Kenntnis haben. Zwischen Bayern und Leverkusen gab es dem Bericht zufolge bisher aber noch keine Gespräche über einen möglichen Verbleib des 24-Jährigen bei der Werkself.

Stanisic ist noch bis Ende Juni an Bayer verliehen, in München besitzt er einen Vertrag bis 2026. In der laufenden Saison trug der kroatische Nationalspieler mit wettbewerbsübergreifend 35 Einsätzen zu Leverkusens großem Erfolg bei. Stanisic gelangen dabei vier Tore und sechs Assists.