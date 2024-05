Wegen der Doku zur WM in Katar? Hansi Flick wird wohl nicht erneut Trainer beim FC Bayern München

Demnach sei die Option Flick "fast vom Tisch", der 59-Jährige werde "sehr wahrscheinlich" nicht als Trainer zum FC Bayern zurückkehren. Zuletzt trainierte Flick den deutschen Rekordmeister von 2019 bis 2021 und holte im Jahr 2020 mit dem FCB das Sextuple aus Meisterschaft, Pokalsieg, Champions League, Klub-WM, UEFA-Super-Cup und DFL Supercup.

Auch der kicker schreibt in seiner Montagsausgabe davon, dass die Münchner Vereinsführung Bedenken vor einem Comeback von Flick habe. Hintergrund dafür ist angeblich dessen Zeit als Trainer der deutschen Nationalmannschaft zwischen 2021 und 2023.

So werde "hinter vorgehaltener Hand" besonders Flicks Auftreten bei der WM-Dokumentation "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" kritisch beäugt. Diese gab unverstellte Einblicke hinter die Kulissen des DFB. Flick machte dabei keinen guten Eindruck und wurde nach Veröffentlichung der Doku auch medial dafür kritisiert.