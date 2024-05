Kuriose Verkündung! DFB-Team gibt Überraschung für den vorläufigen EM-Kader bekannt

Am Donnerstagabend wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen vorläufigen Kader für die Heim-EM bekanntgeben. Allerdings hat der DFB sich dazu entschieden, einige Namen bereits vorher aktiv zu leaken. So wurde am Sonntag bekannt, dass Nico Schlotterbeck mit dabei sein wird. Am Montag hatte der DFB auf Instagram veröffentlicht, dass auch Jonathan Tah zum vorläufigen Kader zählt.

Der DFB hat sich für seine Leaks einiges einfallen lassen. So wurde Tah beispielsweise durch ein launiges Video von TikToker Rashid Hamid verkündet. Die Teilnahme von Pavlovic wurde indes durch Frauke Ludowig in der Abendsendung "RTL Exclusiv" bekanntgegeben, die sich am Ende der Sendung ein DFB-Trikot mit Pavlovics Namen anzog.