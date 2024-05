FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen den VfL Wolfsburg: Ein Debütant sorgt für Furore - Goretzka absolviert Aufbauprogramm

© getty

FC Bayern - VfL Wolfsburg, Noten: Lovro Zvonarek

Die vierköpfige Offensivabteilung tauschte Tuchel im Vergleich zum Real-Spiel komplett durch. Nach drei Kurzeinsätzen stand der 19-jährige Kroate Zvonarek, normalerweise für die Reserve aktiv, erstmals in der Startelf und sorgte direkt für Furore: Bereits in der 4. Minute erzielte Zvonarek mit einem präzisen Abschluss via Innenpfosten sein erstes Tor, vor dem 2:0 legte er per Kopf klug zurück. Wie die ganze Offensivabteilung baute auch Zvonarek nach der Pause ab. Note: 2.