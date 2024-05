FC Bayern München, News und Gerüchte: Dietmar Hamann stellt Transfer von Harry Kane in Frage - Ausstiegsklausel bei Sebastian Hoeneß bestätigt

© getty

FC Bayern München, News: Deniz Aytekin gibt Einblicke in umstrittene Abseits-Entscheidung

Im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid ist dem FC Bayern von Schiedsrichter Szymon Marciniak der Ausgleichstreffer zum 2:2 aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung verweigert worden. Im Anschluss kam es zu wütenden Anschuldigungen von Seiten der Münchner, Trainer Thomas Tuchel sprach unter anderem von einem "Desaster".

Schiedsrichter Deniz Aytekin schilderte im Sport1-Doppelpass nun seine Sicht auf die Dinge und gab einige interessante Einblicke zur Thematik. So hätte Marciniak trotz des Eingreifens des Linienrichters die Szene nicht zwingend abpfeifen müssen, erklärte der 45-Jährige.

"Wir müssen nicht sofort pfeifen. Ich darf sofort pfeifen. Ich darf selber entscheiden, wann ich pfeife", so Aytekin. Es gebe "bestimmte Prozesse" als Unparteiischer. "Und der Prozess in dem Fall ist, dass wir - also der Assistent - warten sollen. Das hat er in dem Fall nicht. In dem Fall ist es nicht optimal gelöst worden mit der Folge, dass dort sehr viel diskutiert wird."

Aytekin könnte den Unmut der Münchner nachvollziehen, forderte aber auch, in der Thematik nicht nur schwarz und weiß zu sehen: "Man ärgert sich so sehr über die Situationen. Man sieht aber auch in dem Fall, wie man mit Fehler von Schiedsrichtern und Spielern umgeht. Gefühlt war es diese Woche so: Jeder darf ein Fehler machen, nur der Schiedsrichter nicht."