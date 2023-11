FC Bayern München, News und Gerüchte: "Dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab!" Thomas Tuchel träumt von Kylian Mbappé - Didi Hamann glaubt an Transfer von Florian Wirtz

Thomas Tuchel hat über einen Transfer von Kylian Mbappé gesprochen und Stürmer Mathys Tel gelobt. Didi Hamann glaubt, dass Florian Wirtz im Sommer zum FC Bayern wechseln wird und David Alaba ist München weiterhin tief verbunden. Alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Ein Wechsel nach München steht in jedem Fall nicht zur Debatte. Das liegt auch an den angeblichen Gehaltsforderungen von Mbappé, der in Paris zwischen 70 und 80 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Zum Vergleich: Bayerns aktueller Topverdiener verdient dem Vernehmen nach jährlich 25 Millionen Euro.

"Kylian ist Kylian, er ist außergewöhnlich. Er ist sehr intelligent, wenn er etwas will und du es ihm nicht gibst, dann weiß er auch warum. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander", erinnerte sich Tuchel an seinen ehemaligen Schützling.

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München hat im Interview mit dem französischen TV-Sender Canal Plus in offensichtlich bester Laune über die Möglichkeit einer Verpflichtung von Kylian Mbappé gesprochen.

Tel sei bereits in seinem jungen Alter "in der Lage, Spiele zu verändern. Das hat er gegen Galatasaray wieder bewiesen. Wir sind glücklich, dass er für uns spielt", schwärmte der Münchner Trainer weiter.

Darüber hinaus schwärmte der Trainer des FC Bayern im Interview mit Canal Plus auch über FCB-Youngster Mathys Tel. "Er ist sehr, sehr effizient. Das ist unglaublich. Wir sollten immer daran denken, dass er 18 Jahre alt ist, denn er spielt wie ein 22- bis 24-Jähriger", so Tuchel.

Der ehemalige Mittelfeldspieler war zuletzt mit Trainer Thomas Tuchel verbal aneinander geraten . Die Sache sei nun aber vom Tisch, so Hamann: "Er hat gesagt, was er sagen musste oder wollte. Alles gut."

Geht es nach Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes wird Wirtz aber auch in der kommenden Saison nicht beim FC Bayern unterschreiben. "Es braucht jetzt eh keiner wegen Florian zu kommen. Ich sehe ihn auch noch nach der EM bei uns", sagte der 41-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag .

FC Bayern, News: David Alaba lobt Saisonstart des FCB

David Alaba von Real Madrid hat im Rahmen des NFL-Gastspiels in Frankfurt verraten, dass er die Entwicklungen seines Ex-Vereins FC Bayern München weiterhin verfolgen würde.

"Es läuft wirklich sehr gut. Sie spielen bisher eine sehr gute Saison", erklärte der Abwehrspieler im Gespräch mit Sport1: "Okay, der Ausrutscher im Pokal, aber in der Champions League sind sie wirklich voll dabei - und in der Liga auch!"

Bei der Frage, ob er seiner Mannschaft oder den Bayern den Gewinn der Champions League mehr zutrauen würde, gab er keine Prognose ab. "Da kommt es auf so viele Details an. Beide haben natürlich das Potenzial in der Mannschaft, die Champions League zu gewinnen", erklärte Alaba diplomatisch und ergänzte: "Wir wollen am Ende natürlich ganz oben stehen, aber es ist noch ein sehr weiter Weg."

Der Österreicher war 2021 ablösefrei vom FC Bayern nach Madrid gewechselt. Für die Münchner spielte er mit einer halbjährigen Unterbrechung 13 Jahre lang.