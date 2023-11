Die JHV (Jahreshauptversammlung) des FC Bayern München heute im Liveticker

Am heutigen Sonntag steht die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München auf dem Programm. Hier könnt Ihr ab 11 Uhr das Geschehen im Liveticker verfolgen.

Die JHV 2023 des FC Bayern München heute im Liveticker

Vor Beginn: Für Thomas Tuchel ist es die erste JHV als Bayern-Trainer. Er sei "mal gespannt", was da so auf ihn zukommt, sagte der 50-Jährige am Samstag.

Vor Beginn: Der FCB wird bei der JHV voraussichtlich Rekordzahlen präsentieren. Laut kicker könnte der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022/23 erstmals die 800-Millionen-Euro-Marke knacken.

Vor Beginn: Bei der FCB-JHV haben sich in der Vergangenheit legendäre Szenen abgespielt. Wir denken beispielsweise an den Wutanfall von Uli Hoeneß ("Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!") und die wilden "Katar-Debatten". Ob es auch heute kracht? So lief jedenfalls die Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr ab.

Vor Beginn: Willkommen zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. SPOX ist für Euch in der Rudi-Sedlmeyer-Halle (BMW-Park) mit dabei. Um 11 Uhr geht's los.

